собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото пресс-службы облакимата

В селе Абай Келесского района в рамках проекта «Келешек мектептері» сдана в эксплуатацию школа на 600 мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации

На церемонии открытия общеобразовательной школы № 65 аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул, что в целом по стране по национальному проекту «Келешек мектептері», инициированному Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, будет построено 217 школ. При этом 29, или 13 процентов, появятся в Туркестанской области.

В прошлом году было открыто 13 школ, а в этом году - 11. До конца года будет сдано в эксплуатацию еще 5 школ, и план будет полностью выполнен.

Для Келесского района это уже третья школа, построенная в рамках проекта. Образовательное учреждение оснащено в соответствии с современными требованиями. В школе имеются спортивный и актовый залы, столовая, коворкинг-зоны, библиотека, конференц-зал, предметные кабинеты и мастерские. Также имеется открытое футбольное поле, предназначенное для пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.

Родители и ученики, осмотревшие новую школу, выразили благодарность за просторное и комфортное здание.