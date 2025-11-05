«Келешек мектептері»: в райцентре Туркестанской области открыли новую школу

Образование
49
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Для Келесского района это уже третья школа, построенная в рамках нацпроекта

Фото пресс-службы облакимата

В селе Абай Келесского района в рамках проекта «Келешек мектептері» сдана в эксплуатацию школа на 600 мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации

На церемонии открытия общеобразовательной школы № 65 аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул, что в целом по стране по национальному проекту «Келешек мектептері», инициированному Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, будет построено 217 школ. При этом 29, или 13 процентов, появятся в Туркестанской области.

В прошлом году было открыто 13 школ, а в этом году - 11. До конца года будет сдано в эксплуатацию еще 5 школ, и план будет полностью выполнен.

Для Келесского района это уже третья школа, построенная в рамках проекта. Образовательное учреждение оснащено в соответствии с современными требованиями. В школе имеются спортивный и актовый залы, столовая, коворкинг-зоны, библиотека, конференц-зал, предметные кабинеты и мастерские. Также имеется открытое футбольное поле, предназначенное для пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.

Родители и ученики, осмотревшие новую школу, выразили благодарность за просторное и комфортное здание.

#школа #открытие #районы #Келешек мектептері

Популярное

Все
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Самокаты: где и как кататься
Мясо, приправы и ничего лишнего
В основе – принцип прозрачности
Услышать крик о помощи
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

В Актау прошел тренинг для педагогов по применению ИИ в обр…
232 школы построят по всей стране
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
В отдаленном селе появилась новая школа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]