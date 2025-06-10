В эпоху технологического прогресса и повсеместной цифровизации транс­формируется и рынок труда: некоторые профессии теряют свою актуальность, а на их место приходят новые специальности. Чтобы иметь общее представление о том, в каком направлении следует двигаться и какие кадры нужно готовить, в Казахстане был разработан Атлас новых профессий и компетенций. По словам руководителя НАО «Talap» при Министерстве просвещения Санжара Татибекова, упомянутый до­кумент – это современный навигатор для тех, кто хочет уверенно строить будущее.

Вопрос качественной профориентации и подготовки кадров обозначен на самом высоком уровне. В сентябрьском Послании 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить методику учета баланса трудовых ресурсов и перейти к профориен­тации, основанной на индивидуальных способностях учащихся. Чуть раньше, в июне того же года, Глава государства подписал указ, в котором была предусмотрена разработка Атласа новых профессий и компетенций, востребованных на современном рынке труда.

В рамках исполнения поставленных задач в стране реализуют специальный проект «Мамандығым – болашағым», направленный на обновление системы подготовки кадров с учетом потребностей регионов страны. Также, согласно Указу Президента, 2025-й объявлен Годом рабочих профессий, в рамках которого предусмотрено повсеместное внедрение Атласа новых профессий и компетенций, учитывая нужды именно в рабочих специальностях. Таким образом, по словам Санжара Татибекова, в стране уделяют особое внимание вопросам повышения престижа людей труда.

– Сегодня уже недостаточно просто ориентироваться на «модные» профессии. Гораз­до важнее задуматься о том, останется ли выбранное направление востребованным через 5–10 лет. В этом вопросе незаменимым помощником становится Атлас новых профессий и компетенций – аналитический и прикладной инструмент, созданный для того, чтобы отслеживать изменения на рынке труда. Он показывает, какие профессии исчезают, какие трансформируются, а какие возникают впервые, и какие навыки станут ключевыми в ближайшем будущем. Атлас основан на глубоком анализе глобальных и региональных трендов – в экономике, технологиях и социокультурных процессах. Это своего рода карта будущего, позволяющая сориентироваться в стремительно меняющемся мире и выбрать перспективное направление для построения успешной карье­ры, – говорит Санжар Татибеков.

Школьникам и студентам атлас дает возможность осознанно подойти к выбору образовательного и карьерного пути. Родителям – поддерживать детей в этом выборе, опираясь на достоверную и актуальную информацию о рынке труда. Педагоги и образовательные учреждения могут адаптировать программы обучения под современные реалии и требования будущего. И наконец, работодатели могут выстраивать долгосрочную кадровую стратегию, прогнозировать потребности в компетенциях и готовиться к трансформациям внутри отрасли.

– Атлас показывает, какие отрасли будут развиваться (например, зеленая энергетика, финтех, агро, IТ), рассказывает о новых профессиях – будь то оператор беспилотников, инженер цифровых двойников, сити-фермер или разработчик LLM-моделей искусственного интеллекта. Он указывает и на то, какие специальности могут кануть в Лету. Это позволяет молодым людям не просто выбирать профессию, а проектировать свое будущее. Допустим, если в регионе развивается альтернативная энергетика, благодаря атласу можно понять, что нужно осваивать профессию инженера по солнечным панелям, а не, скажем, оператора печатной машинки, – добавляет глава НАО «Talap», отмечая, что традиционное юридическое образование легко трансформируется в «специалист по цифровой правовой безо­пасности», а «механик» – в «инженер по сервису умной техники».

Сейчас в девяти регионах страны (Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Актюбинская, Акмолинская, Жамбылская области, а также Жетысу и города Астана и Алматы) разработаны региональные карты потребности в кадрах, определены 473 новые профессии. Это позволило направить 100 тыс. обучающихся на профессиональную диагностику на платформе edunavigator.kz.

– В 91 вузе внедрены 902 новые образовательные программы, сформированные на основе атласа. В системе технического и профессионального образования разработано 45 новых программ (в частности, в Павлодарской и Мангистауской областях), по которым обучается 4 081 студент. Для региональных образовательных учреждений Атлас новых профессий и компетенций стал стратегически важным инструментом. Он лежит в основе пересмотра учебных программ, развития дуального обучения и интеграции студентов в чемпионаты профессионального мастерства, такие как WorldSkills. Не случайно слоган чемпионата Skills For The Future созвучен с самой идеей атласа: навыки ради будущего, – резюмирует Санжар Татибеков.