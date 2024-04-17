Киелі мекен»: 345 объектов привели в порядок

Неделя «Киелі мекен» началась с массового паломничества эковолонтеров, общественников и чиновников в сакральные места. Только за два дня субботников от мусора очищены территории 345 объектов, в том числе заповедника-музея «Таңбалы», средневекового городища Талхиз, музея им. Жамбыла Жабаева, Мемориала памяти жертв политических репрессий. Работы по благоустройству проведены также в нацпарке «Шарын», в Конаеве у памятников Абаю Кунанбаеву, первостроителям Капшагайской ГЭС.
Первым делом активисты решили навести порядок в урочище Тамгалы Тас, где ежегодно, начиная с весны, проводится ряд зрелищных мероприятий. Отсюда по реке Или в сторону Капшагайского водохранилища стартуют рафтинг-сплавы, здесь устраивают фестивали экотуризма, марафоны Tengri Ultra. Любителей истории привлекают нанесенные на скалах древние изображения Будды.
По словам главы общественного движения «Охотники за петроглифами» Ольги Гумировой, наскальные рисунки древности являются уникальным историческим и культурным наследием республики. Они требуют пристального изучения, а главное – сохранения в первозданном для потомков виде.
– Мы долгие годы мечтали, чтобы казахстанцы активно участвовали в благоустройстве таких сакральных мест, как Тамгалы Тас, – отметила волонтер-археолог. – И вот это время настало! Я очень рада видеть здесь так много неравнодушных молодых людей. Кстати, прилегающая территория исторического памятника оказалась гораздо чище, чем раньше. Это значит, что мусорить стали меньше. В сознании наших граждан происходят позитивные перемены.
С этим мнением согласны председатель совета матерей села Шенгельды Жолдыгыз Жумагулова, известная спортсменка Жибек Кулымбетова и другие участники экомарафона. По их словам, внося вклад в дело сохранения историко-культурных объектов, наши граждане отдают дань уважения предкам. Подобные акции прививают любовь не только к истории, но и окружающим нас природным красотам.
За несколько часов территория живописного ущелья была приведена в порядок: убран мусор, покрашены скамейки и урны.
По данным местных властей, в регионе насчитывается около 1 200 исторических и археологических памятников. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены городища Талхиз, Карамерген, музей-заповедник «Таңбалы», на скалах которого сохранилось около 5 тыс. петроглифов.
Акция «Киелі мекен» продолжается: экоактивисты намерены облагородить как можно большее число уникальных объектов.