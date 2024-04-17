Киелі мекен»: 345 объектов привели в порядок

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Асет Калымов

Неделя «Киелі мекен» началась с массового паломничества эковолонтеров, общественников и чиновников в сакральные места. Только за два дня субботников от мусора очищены территории 345 объектов, в том числе заповедника-музея «Таңбалы», средневекового городища Талхиз, музея им. Жамбыла Жабаева, Мемориала памяти жертв политических репрессий. Работы по благоустройству проведены также в нацпарке «Шарын», в Конаеве у памятников Абаю Кунанбаеву, первостроителям Капшагайской ГЭС.

Первым делом активисты решили навести порядок в урочище Тамгалы Тас, где ежегодно, начиная с весны, проводится ряд зрелищных мероприятий. Отсюда по реке Или в сторону Капшагайского водохранилища стартуют рафтинг-сплавы, здесь устраивают фестивали экотуризма, марафоны Tengri Ultra. Любителей истории привлекают нанесенные на скалах древние изображения Будды.

По словам главы общественного движения «Охотники за пет­роглифами» Ольги Гумировой, наскальные рисунки древности являются уникальным историческим и культурным наследием республики. Они требуют пристального изучения, а главное – сохранения в первозданном для потомков виде.

– Мы долгие годы мечтали, чтобы казахстанцы активно участвовали в благоустройстве таких сакральных мест, как Тамгалы Тас, – отметила волонтер-археолог. – И вот это время настало! Я очень рада видеть здесь так много неравнодушных молодых людей. Кстати, прилегающая территория исторического памятника оказалась гораздо чище, чем раньше. Это значит, что мусорить стали меньше. В сознании наших граж­дан происходят позитивные перемены.

С этим мнением согласны председатель совета матерей села Шенгельды Жолдыгыз Жумагулова, известная спортсменка Жибек Кулымбетова и другие участники экомарафона. По их словам, внося вклад в дело сохранения историко-культурных объектов, наши граждане отдают дань уважения предкам. Подобные акции прививают любовь не только к истории, но и окружающим нас природным красотам.

За несколько часов территория живописного ущелья была приведена в порядок: убран мусор, покрашены скамейки и урны.

По данным местных властей, в регионе насчитывается около 1 200 исторических и археологических памятников. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены городища Талхиз, Карамерген, музей-заповедник «Таңбалы», на скалах которого сохранилось около 5 тыс. пет­роглифов.

Акция «Киелі мекен» продолжается: экоактивисты намерены облагородить как можно большее число уникальных объектов.

#Астана #Спорт #волонтеры

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