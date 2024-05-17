Несырьевой сектор экономики нуждается в развитии

– Целью Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности» является ратификация протокола, направленного на создание правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза, – отметил сенатор Шакарим Буктугутов.

При этом перечень проектов будет определяться Межправительственным советом. Протоколом предусматривается норма, согласно которой Совет комиссии Евразийского экономического союза может принять решение об оказании финансового содействия за счет средств бюджета союза. Источником финансирования проектов будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествую­щем году утверждения бюджета союза.

Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно, за пять лет составит 9,4 млрд тенге. При этом коммерческая ставка кредита не должна превышать 6,5% к базовой ставке.

– При отборе кооперационных проектов устанавливаются следующие основные критерии отбора: участие предприя­тий от трех и более государств – членов ЕАЭС, заемщик должен привлечь другие страны за счет поставок комплектующих либо оборудования, либо технологий, либо услуг (проектно-изыскательских и проектировочных работ, технологический инжиниринг, строительство), либо инвестиций, а производимая продукция в рамках кооперационного проекта должна считаться происходящей из государств – членов ЕАЭС. Решение об одобрении проекта принимается на Совете Евразийской экономической комиссии, – пояснил сенатор.

В целом процедура рассмотрения и одобрения кооперационного проекта регламентирована в Положении об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами-членами.

На всех этапах рассмотрения проекта принимают участие представители государственных органов и бизнес-сообщества сторон.

Механизм финансового содействия является пилотным, со сроком на пять лет, с возможностью пролонгации в случае отсутствия возражений государств-членов. На сегодня процедуру ратификации протокола завершили все государства-члены, за исключением Казахстана.

Как отметил, комментируя документ, Маулен Ашимбаев, протокол позволит увеличить объем производства, а также создать дополнительные рабочие места.

– В целом надеемся, что одобренный закон будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, – сказал председатель палаты.

Сегодня в рамках промышленной кооперации со странами ЕАЭС прорабатывается реализация около 150 индустриальных проектов. Сенаторы интересуются, какова доля тех из них, что ориентированы на производство. Вице-министр промышленности и строи­тельства Республики Казахстан Жаннат Дубирова назвала два – это производство неополистирола и композитных труб.

Маулен Ашимбаев отметил, что по снижающимся показателям экспорта несырьевых товаров отчетливо видно, что состояние отечественной промышленности требует поддержки и эффективных решений. В связи с этим Маулен Ашимбаев призвал Министерство промышленности и строительства РК активнее работать над тем, чтобы развивать несырьевое производство, в том числе используя возможности ЕАЭС.

– Мы видим по прошлому году, что этот показатель (экспорт несырьевых товаров. – Прим. авт.) у нас снизился почти на 6%. Достаточно существенно. Это показывает тренд, на основании которого мы можем делать вывод, что Казахстан уменьшает экспорт несырьевых товаров. В этом году – уже на 7,2%. Это не соответствует нашим стратегическим приоритетам. И в этом плане у нас есть несколько совместных с нашими партнерами больших проектов в приграничных районах. В частности, и с Кыргызстаном (вблизи пункта пропуска «Ак-Тилек – Карасу»), где у нас есть специальная индустриальная зона, которую мы сейчас стараемся развивать. Есть похожая зона в Западно-Казахстанской области, где также мы с российскими партнерами стараемся развивать. Нужно в рамках соответствующих территорий наращивать промышленную кооперацию, для того чтобы затем поставлять эту продукцию на рынки других стран. И в этом плане мы ожидаем более активную работу со стороны министерства, – подчеркнул спикер Сената.

Согласно повестке был одобрен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Респуб­ликой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года», который нацелен на повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц двух стран, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Его нормами предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон.

Кроме того, сенаторы в ходе заседания озвучили и свои депутатские запросы. Так, Али Бектаев предложил отменить утилизационный сбор за сельхозтехнику, из-за которого не все фермеры могут позволить себе купить новые тракторы и комбайны. При этом дефицит техники на полях растет, а сама техника устаревает и изнашивается. Вопросы эффективного развития отрасли добычи редких металлов в стране поднял сенатор Андрей Лукин. По его мнению, этому во многом препятствуют слабая инфраструктура, кадровый и инвестиционный дефицит. Одно из предложений депутата – упрос­тить процесс выдачи лицензий на геологическое изучение недр, открыть доступ к балансовым запасам некоторых редких и редкоземельных металлов. Сенатор Дархан Кыдырали призвал Правительство вернуть университету Нархоз имя Турара Рыскулова, которое было утрачено при переходе в частные руки. Внимание Правительства на рост интернет-мошенничества и факты утечки персональных данных казахстанцев обратил депутат Евгений Больгерт. В связи с этим депутат предложил ряд мер, направленных на борьбу с киберпреступностью. Сенатор Амангельды Толамисов обозначил проблему низкого качества и затянутых строков строительства и ремонта дорог в области Жетысу. Сенатор предложил предусмот­реть проведение ремонта на участках дорог Жалаңаш – Саты – Көлсай көлі, Көкпек – Кеген – Түп, Кеген – Нарынқол и др., а депутат Бибигуль Жексенбай, учитывая последствия недавних паводков, указала на необходимость усиления практики страхования личного имущества. Такой подход, по мнению депутата, снизит рис­ки и поможет возместить значительную часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий.