В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей

Только за минувший год доля электрокаров в рес­публике выросла более чем в 10 раз, следовательно, нужно всерьез задуматься о создании инфраструктуры по их обслуживанию, считают в ТОО «Zhaik Electric».

С акцентом на импортозамещение, инновации и «зеленые» технологии развивается это молодое предприятие, специа­лизирующееся на разработке и выпус­ке целой линейки нау­коемкой продукции, востребованной в разных отраслях промышленнос­ти и жилищно-коммунальном хозяйстве. Идея создания собственного производства зародилась на основе многолетнего анализа отечественного рынка электрооборудования.

– С 2010 года мы занимались поставками электрооборудования, то есть знали, какая продукция востребована, но не имеет отечественных аналогов. В 2019-м открыли предприятие, наладили производство таких электротоваров, объединив опыт зарубежных изготовителей и собственные инновационные идеи, – рассказывает учредитель ТОО «Zhaik Electric» Владимир Букин.

На предприятии действуют участки подготовки металла, где будущую обшивку распределительных щитов, электрошкафов и станций режут, гнут, сваривают, красят. Но главное в производственном цикле – создание «умной» электронной «начинки», собственные решения по компоновке оборудования.

В проектном отделе «прорисовывают» все схемы. Далее собирают воедино металлоконструкцию и электронику. Завершающий этап – тестирование. Сегодня на заводе работают 40 человек, практически все местные. Как и на многих современных производствах, значительную часть навыков специалис­ты получают в процессе работы.

Приоритетным направлением производственной деятельности коллектива ТОО «Zhaik Electric» является выпуск станций катодной антикоррозийной защиты с импульсным преобразователем СКЗИП-ZhE, предназначенных для электрохимической защиты различных подземных металлических конструкций: магист­ральных трубопроводов, объектов коммунального хозяйства, резервуаров-хранилищ.

При использовании систем катодной защиты срок службы металлоконструкций продле­вается с пяти-шести лет до четверти века!

Раньше потребность в данном оборудовании покрывалась импортом из России и Китая, теперь же действует сертифицированное казахстанское производство. За 2022–2023 годы объемы выпуска СКЗИП утрои­лись. Стабильными заказчиками выступают отечественные компании, обслуживающие трубопроводы.

В ближайшие несколько лет завод ТОО «Zhaik Electric» намерен выйти со своей продукцией и на внешний рынок.

Не менее востребован еще один продукт инженерно-конст­рукторской компании – автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ).

– Представьте газопровод протяженностью сотни километ­ров, – поясняет Владимир Николаевич. – Для его функционирования и обслуживания по всей протяженности необходимо электричество. Но тянуть высоковольтную линию электропередачи дорого. Использование АГЭУ более экологично, экономично и безопасно. Гибридной установка названа, так как объединяет несколько источников энергии: солнечные панели, аккумуляторы и генераторы. Такое решение позволяет обеспечить соблюдение нормативных требований для потребителей особой группы надежности электроснабжения. Кроме газо- и нефтепроводов, газораспределительных станций такая установка может обслуживать объекты связи, морской и аэронавигации.

На сегодня все больше производственных и технологических задач решаются посредством автоматики, человеку остается лишь контролировать процессы. Так, выпускаемые компанией шкафы автоматики отвечают за управление освещением, отоплением, вентиляцией, видеонаблюдением и пожаротушением в самых разных сферах промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие проектирует под заказ и производит блок-контейнеры, электрические шкафы и щиты. Часть комплектующих компонентов приходится, правда, закупать за рубежом.

Так, в Казахстане не производятся автоматические выключатели, солнечные панели, кондиционеры, аккумуляторные батареи. Таким образом, казахстанское содержание, к примеру, на АГЭУ составляет порядка 67%.

В числе перспективных направлений развития – выпуск и упомянутых выше зарядных станций для электромобилей.

И хотя пока доля автотранс­порта, работающего на электричестве, в Казахстане все еще незначительна, менее 1%, электрокары становятся популярными. Что касается Западно-Казахстанской области, то в прошлом году в регионе насчитывалось лишь четыре электромобиля, а в текущем – уже 56...

– Спрос на электромобили будет только расти, а значит, следует создавать инфраструктуру. Есть два вида зарядных станций: медленной зарядки, предназначенные для частных домовладений, в паркингах (до 22 кВт) и быстрые, которые устанавливаются на заправочных станциях вдоль дорог. Мы тес­тируем все варианты – говорит директор ТОО «Zhaik Electric». – Получили первые сертификаты казахстанского содержания, до конца года планируем поставить производство на поток. На июль-август есть объемы,