Не уповай на Google – иди к врачу

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Насихат Оркушпаева

Родителям следует внимательнее относиться к жалобам детей

фото Игоря Бургандинова

Каждый месяц в столичный Центр материнства и детства поступают десятки детей со всего Казахстана с заболеваниями кишечника. Нередко с запущенными формами. Порой всему виной – неумение родителей общаться со своими чадами и, как результат, позднее обращение за помощью к специалистам.

Детский гастроэнтеролог Айгуль Канатова почти четверть века занимается лечением и профилактикой заболеваний детей. Свой профессиональный путь ныне заведующая программой гастроэнтерологии в корпоративном фонде University Medical Center (куда входит Центр материнства и детства) определила еще в подростковом возрас­те. И пока ровесники выбирали себе в кумиры звезд эстрады, Айгуль восхищалась работой лечившего ее врача. Именно образ того человека в белом халате стал для нее определяющим.

– В Центре материнства и детства работаю с 2010 года, – говорит Айгуль Канатова. – Сначала заведовала рассчитанным на 25 койко-мест отделением соматики, созданным для диагностики и лечения орфанных заболеваний, таких как муковисцидоз, мукополисахаридоз, иммунодефицитных состояний, а также воспалений кишечника у детей. К нам госпитализировали пациентов с заболеваниями в области гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии.

После трансформации UMC в Академический медицинский центр в 2021 году было создано несколько клинических академических департаментов, один из которых посвящен педиатрии.

– В результате внутренней структурной интеграции созданы, к примеру, программы аллергологии и иммунологии, а также эндокринологии и отдельно – гастроэнтерологии, – пояс­няет врач. – Мы, как правило, занимаемся сложными случаями, тяжело диагностирующимися и требующими более детального и глубокого изучения. Проб­лема в том, что некоторые болезни в области гастроэнтерологии маскируются под ряд других, и порой уходят месяцы, а то и годы, чтобы поставить правильный диагноз.

В числе воспалительных заболеваний кишечника – язвенный колит и болезнь Крона. В первом случае поражается толстый кишечник, во втором – пищеварительный тракт, начиная с полости рта и заканчивая анальным проходом. Болезнь Крона, по словам собеседницы, считается более опасной и тяжело диагностируемой, а все потому, что ее симптомы часто ведут специалистов по ложному пути.

– При болезни Крона ребенок может жаловаться и на боли в суставах, и на отечность глаз. У него могут наблюдаться кожные высыпания, беспокоить другие симптомы. Родители должны обращать пристальное внимание на отсутствие прибавки веса и роста, длительные анемии, стоматиты, боли в животе, суставах, периодическое повышение температуры тела у ребенка, – предупреждает Айгуль Канатовна.

В практике врача был случай, когда на прием попал подросток 16 лет. Он жаловался на боли в животе и потерю веса. При осмотре у юноши обнаружили свищи в анальной области. Анамнез говорил о том, что проблема возникла давно. Вот только к профессиональной помощи мама привела сына поздно. Долгое пребывание ребенка в уборной женщина списывала на банальный телефон: мол, играет или «залипает» в социальных сетях...

– Одна из острых проблем современного общества заключается в потере взаимосвязи родителей и детей. Всемирная паутина, общение в виртуальной реальности отделили их. В итоге первые не знают, что волнует и беспокоит их сыновей и дочерей. А ведь так важно слушать и слышать своих детей, – подчеркивает гастроэнтеролог.

На сегодняшний день University Medical Center является единственной медицинской организацией, куда поступают пациенты с редчайшими заболеваниями кишечника. Сюда отправляют на диагностику и лечение больных со всей страны. И причина тому – не только укомплектованный штат профессионалов, но и используемые здесь современные технологии и инновации.

– С 2011 года в рамках «дорожной карты» в наш центр госпитализируют детей с воспалительными заболеваниями кишечника. Диагностика и лечение проходят по последним мировым стандартам, ведется детальный мониторинг. С 2022 года у нас внедрена каскадная терапия – новый вид лечения при резистентных формах болезни Крона. На сегодняшний день мы пытаемся внедрить генетическое исследование воспалительных состояний кишечника и начинаем заниматься проблемами печени, в том числе орфанными заболеваниями и редкими болезнями в педиатрии. Здесь можно сказать о лизосомных недугах: мукополисахаридозах, дефиците лизосомной кислой липазы, – отмечает заведующая программой гастроэнтерологии.

Во время беседы Айгуль Канатовна отдельно остановилась на вопросах дие­ты и использования БАД. По мнению специалистов, современный рынок переполнен препаратами, которые никак не связаны с доказательной медициной и лишний раз атакуют микробиоту кишечника, точнее, микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

– Если есть выраженный дефицит рос­та или веса у ребенка или у него отмечается частый стул, в особенности с кровью, длительные запоры, то не нужно прибегать к употреблению препаратов сомнительного происхождения, недоказательной терапии и уж тем более нельзя обращаться к «доктору Google». Нужно идти к врачу, – резюмировала собеседница, подчеркнув, что вовремя поставленный диагноз в тандеме с верным лечением – залог успешной и качественной жизни пациента.

#дети #медицина #заболевания кишечника #детский гастроэнтеролог #University Medical Center

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