Слаженные действия спасут от трагедий

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Асель Муканова

Пожарно-тактическое учение в преддверии массовых выездов на природу провели в Астане

фото Игоря Бургандинова

«В зеленом поясе Астаны загорелся сухостой. Причина тому – непотушенный отдыхающими костер. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться, угрожая перекинуться на лесополосу». Такова легенда пожарно-тактического учения по отработке ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера. С наступлением теп­лой погоды сотни отдыхающих выезжают на природу. И нередко неосторожность и небрежность людей оборачиваются губительным пожаром.

Только с начала апреля в столице зарегистрировано 15 возгораний сухой травы и зарос­лей камыша, общая площадь которых превысила две тысячи квад­ратных метров. Для обеспечения безопас­ности принимается комплекс мер. Ликвидированы стихийные свалки, скошено 150 гектаров зарослей камыша и сухой растительности.

Готовятся группировки сил и средств. А подобные профилактические тренировки помогают достичь более слаженной работы между различными структурами – не только пожарными частями, но и диспетчерскими, аварийно-спасательными, коммунальными экстренными службами и местными исполнительными органами.

Одними из первых к тушению условного пожара приступают спасатели ТОО «Астана Орманы». За считанные минуты на место прибывают несколько единиц основной и вспомогательной техники, силы и средства Службы пожаротушения, правоохранительных органов. В соответствии с инструкцией от пожарной автоцистерны подается ствол по периметру, пожарные применяют ранцевые лесные огнетушители.

Тут же тракторы с плугом производят опашку зоны горения, чтобы локализовать возгорание. Всего на месте пожара организовано три участка тушения. Выглядит это, надо сказать, эффектно: даже на удалении чувствуются весь накал страстей и опасность происходящего.

Сотрудники департаментов по ЧС и полиции производят разведку, создают оперативный штаб пожаротушения. Несколько человек получили отравление угарным газом и продуктами горения. И прибывшие с сиренами медики Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оказывают первую помощь, забрав затем пострадавших в ближайшую городскую больницу.

Представители РГУ «Жасыл-Аймак» и других коммунальных служб оцепляют территорию и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. В рамках алгоритма и инструкции взаимодействия в случае необходимости может быть привлечена и авиация. Но в ходе учений обещанный было вертолет «Казавиаспаса» мы, к сожалению, не увидели.

Совместными усилиями условный пожар ликвидирован менее чем за полчаса. Всего в учении были задействованы 75 человек и 25 единиц техники.

В целях установления очага пожара и технической причины возгорания прибывают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они осматривают место происшествия, фиксируют все на камеру и изымают вещест­венные доказательства.

Как показывает практика, количество пожаров увеличивается в летние и осенние периоды. В основном они случаются из-за бесконтрольного сжигания пожнивных остатков, сухостоя, бытового мусора. В результате уничтожаются дома, хозпостройки, корма, автотехника.

Скорость распространения огня очень высока. Даже взрос­лому человеку самостоятельно не всегда удается его остановить. А ведь зачастую траву ради забавы поджигают дети, и, не сумев справиться с огнем, просто убегают, не предупредив об опаснос­ти взрослых.

В ходе таких учений отрабатываются практические навыки руководящего состава подразделений гражданской защиты, лесопожарных станций, аварийно-спасательных служб, чтобы они могли эффективно управлять формированиями, приводить их в готовность в короткие сроки при любой чрезвычайной ситуации. Также проверяется реальность условий взаимодействия при ликвидации последствий, отрабатывается слаженность действий.

После прошлогодних страшных лесных пожаров профилакти­ческая работа усилена, сообщил заместитель начальника депар­тамента по ЧС города Астаны ­Мадияр Мурзагельдиев. Разработан план, состоящий из 25 пунктов, который должен быть исполнен до конца пожароопасного периода.

Всего с начала года в Астане зарегистрировано 293 пожара, из них 125 в жилом секторе. К сожалению, 11 человек в них погибли и 10 получили различные травмы.

Горение сухостоя может привести к большим потерям, если его вовремя не остановить. А ведь нередко рядом с местом пожара находятся строения, жилые дома.

Пожарные напоминают, что территории населенных пунктов в пределах противопожарных разрывов должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, пуха. Важно пресекать детские игры с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Не бросайте горящие спички и окурки, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов. Разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. А покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге.

Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Начинающийся пожар тушите водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до двух метров или забросайте землей.

Необходимо знать, что сжигание мусора и тары при уборке территорий не допускается ближе, чем 50 метров до зданий. Делать это надо в специально отведенных для этих целей местах и под контролем. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра костер. Даже маленький, он может обернуться огромным бедствием.

Ну а пока спасатели и другие участники учений пьют горячий чай с пирожками. В палатке пахнет дымом. И каждый знает, что на этот раз все прошло на «отлично». Скинув тяжелое грязное обмундирование, суровые мужчины улыбаются: тяжело в учении – легко в бою!

#Астана #ЧС #учения #пожары #пожарно-тактические учения

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