Слаженные действия спасут от трагедий Статьи 17 мая 2024 г. 4:39 4 Асель Муканова Пожарно-тактическое учение в преддверии массовых выездов на природу провели в Астане фото Игоря Бургандинова «В зеленом поясе Астаны загорелся сухостой. Причина тому – непотушенный отдыхающими костер. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться, угрожая перекинуться на лесополосу». Такова легенда пожарно-тактического учения по отработке ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера. С наступлением теплой погоды сотни отдыхающих выезжают на природу. И нередко неосторожность и небрежность людей оборачиваются губительным пожаром. Только с начала апреля в столице зарегистрировано 15 возгораний сухой травы и зарослей камыша, общая площадь которых превысила две тысячи квадратных метров. Для обеспечения безопасности принимается комплекс мер. Ликвидированы стихийные свалки, скошено 150 гектаров зарослей камыша и сухой растительности. Готовятся группировки сил и средств. А подобные профилактические тренировки помогают достичь более слаженной работы между различными структурами – не только пожарными частями, но и диспетчерскими, аварийно-спасательными, коммунальными экстренными службами и местными исполнительными органами. Одними из первых к тушению условного пожара приступают спасатели ТОО «Астана Орманы». За считанные минуты на место прибывают несколько единиц основной и вспомогательной техники, силы и средства Службы пожаротушения, правоохранительных органов. В соответствии с инструкцией от пожарной автоцистерны подается ствол по периметру, пожарные применяют ранцевые лесные огнетушители. Тут же тракторы с плугом производят опашку зоны горения, чтобы локализовать возгорание. Всего на месте пожара организовано три участка тушения. Выглядит это, надо сказать, эффектно: даже на удалении чувствуются весь накал страстей и опасность происходящего. Сотрудники департаментов по ЧС и полиции производят разведку, создают оперативный штаб пожаротушения. Несколько человек получили отравление угарным газом и продуктами горения. И прибывшие с сиренами медики Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оказывают первую помощь, забрав затем пострадавших в ближайшую городскую больницу. Представители РГУ «Жасыл-Аймак» и других коммунальных служб оцепляют территорию и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. В рамках алгоритма и инструкции взаимодействия в случае необходимости может быть привлечена и авиация. Но в ходе учений обещанный было вертолет «Казавиаспаса» мы, к сожалению, не увидели. Совместными усилиями условный пожар ликвидирован менее чем за полчаса. Всего в учении были задействованы 75 человек и 25 единиц техники. В целях установления очага пожара и технической причины возгорания прибывают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они осматривают место происшествия, фиксируют все на камеру и изымают вещественные доказательства. Как показывает практика, количество пожаров увеличивается в летние и осенние периоды. В основном они случаются из-за бесконтрольного сжигания пожнивных остатков, сухостоя, бытового мусора. В результате уничтожаются дома, хозпостройки, корма, автотехника. Скорость распространения огня очень высока. Даже взрослому человеку самостоятельно не всегда удается его остановить. А ведь зачастую траву ради забавы поджигают дети, и, не сумев справиться с огнем, просто убегают, не предупредив об опасности взрослых. В ходе таких учений отрабатываются практические навыки руководящего состава подразделений гражданской защиты, лесопожарных станций, аварийно-спасательных служб, чтобы они могли эффективно управлять формированиями, приводить их в готовность в короткие сроки при любой чрезвычайной ситуации. Также проверяется реальность условий взаимодействия при ликвидации последствий, отрабатывается слаженность действий. После прошлогодних страшных лесных пожаров профилактическая работа усилена, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС города Астаны Мадияр Мурзагельдиев. Разработан план, состоящий из 25 пунктов, который должен быть исполнен до конца пожароопасного периода. Всего с начала года в Астане зарегистрировано 293 пожара, из них 125 в жилом секторе. К сожалению, 11 человек в них погибли и 10 получили различные травмы. Горение сухостоя может привести к большим потерям, если его вовремя не остановить. А ведь нередко рядом с местом пожара находятся строения, жилые дома. Пожарные напоминают, что территории населенных пунктов в пределах противопожарных разрывов должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, пуха. Важно пресекать детские игры с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе. Не бросайте горящие спички и окурки, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов. Разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. А покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Начинающийся пожар тушите водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до двух метров или забросайте землей. Необходимо знать, что сжигание мусора и тары при уборке территорий не допускается ближе, чем 50 метров до зданий. Делать это надо в специально отведенных для этих целей местах и под контролем. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра костер. Даже маленький, он может обернуться огромным бедствием. Ну а пока спасатели и другие участники учений пьют горячий чай с пирожками. В палатке пахнет дымом. И каждый знает, что на этот раз все прошло на «отлично». Скинув тяжелое грязное обмундирование, суровые мужчины улыбаются: тяжело в учении – легко в бою! #Астана #ЧС #учения #пожары #пожарно-тактические учения