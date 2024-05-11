Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно

Покой им только снится

По данным Минэнерго РК, осенне-зимний период 2023–2024 годов в отрасли прошел стабильно, без крупных аварий. Как доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, все энергоисточники были обеспечены нормативным запасом основного и резервного топлива. За четыре месяца текущего года объем вырабатываемой электроэнергии увеличился на 4% от прошлогоднего уровня.

Вместе с тем на электростанциях имеется ряд незавершенных с 2023 года ремонтов. От графика отстают ремонтные работы по энергоблоку № 2 ТОО «МАЭК», котлоагрегату № 3 ТОО «Степногорская ТЭЦ», котлоагрегату № 6 ТОО ГРЭС «Топар» и котлам № 8, 11 ГКП «Кентауская ТЭЦ».

– В текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На сегодня завершен ремонт на одном энергоблоке, котле и четырех турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на двух энергоблоках, 12 котлах и двух турбинах, – проинформировал Алмасадам Саткалиев.

Запланированы также ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км и 423 высоковольтных подстанций. Для улучшения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон отраслевым министерством скорректированы предельные тарифы на электро­энергию для 25 энергогенерирую­щих организаций, при этом средний рост составил 20%.

Кроме того, увеличен предельный тариф на рынке электричес­кой мощности c 590 тыс. тенге до 1,065 млн тенге за 1 МВт в месяц. Поднят годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд до 428 млрд тенге.

– Принятые меры в 2024 году позволят привлечь около 327 миллиардов тенге, что на 44% больше, чем в прошлом. Заблаговременно, согласно поданным заявкам, из резерва Правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 миллиардов тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что успешному прохождению отопительного сезона способствовали принятые членами республиканского штаба оперативные меры по обеспечению углем, а также продление приказа на запрет его вывоза автотранспортом, действие постановления Правительства о предоставлении исключительного права на экс­порт, что позволило пресечь отток социального угля.

Министр доложил и о состоя­нии сетей теплоснабжения. Наиболее они изношены в Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областях. Перед Правительством стоит задача к 2030 году снизить степень изношенности теплосетей до 43%. Для этого в текущем году планируется отремонтировать 221 км теплотрасс.

Определены 12 городов с критически высоким уровнем изношенности тепловых сетей, они отнесены к «красной зоне».

По итогам 2023 года средний уровень амортизации тепловых сетей в этих городах составляет 73%. Для бесперебойного прохож­дения предстоящего отопительного сезона в 12 «критических» городах запланирован ремонт 47,2 км теплотрасс.

Премьер-министр Олжас Бектенов в связи с этим отметил, что, несмотря на отсутствие крупных аварий, отмечается рост числа технологических нарушений на тепловых источниках. В этой связи глава Правительства поставил ряд задач.

– В свое время Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручал в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 тепловых источников, находящихся в «красной зоне» риска. По каждому объекту поручаю Министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске, на МАЭК и ГРЭС «Топар», – указал Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил весь летний период работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры как в отношении собственников объектов, так и акиматов.

Спикер напомнил, что со своей стороны для качественного и своевременного ремонта тепловых источников Правительством оказывается вся необходимая поддержка. Более того, внесены дополнительные изменения для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в нынешнем году только на ремонт и модернизацию действующих станций планируется привлечь порядка 327 млрд тенге.

– Финансирование должно в первую очередь идти на ремонт наиболее изношенных объектов и сетей. Поручаю министерствам энергетики, промышленности и строительства, областным акиматам еще раз проанализировать ситуацию на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях, определить дополнительные объемы ремонтных работ. По итогам – доложить. При этом необходимо обеспечивать паритет финансирования как из республиканского и местного бюджетов, так и в рамках инвес­тиционных программ. Сейчас в основном используются средства республиканского бюджета, – сказал Олжас Бектенов.

Акимам совместно с Министерством национальной экономики дано поручение провести работу с монополистами и разработать наиболее оптимальные механизмы финансирования.

Премьер-министр также заострил внимание на необходимости повышенного контроля со стороны Правительства над ходом ремонтных работ на мес­тах, поскольку есть риски срыва сроков.

– Например, в Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 «МАЭК». В области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ. Акимы, обращаюсь к вам, – заявил Премь­ер, – перестаньте проводить заседания с формальными отчетами штабов по подготовке к отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и лично контролировать ход ремонтной кампании.

Глава Правительства также отметил, что потери тепловой энергии в Казахстане критичес­ки высоки – в некоторых регионах доходят до 20%. Нет рацио­нального подхода к тепло- и энергосбережению, несмотря на принятый Закон «Об энергосбережении» и все установленные требования. По словам Олжаса Бектенова, их соблюдение тоже надо жестко контролировать.

Завершая обсуждение вопроса, Премьер-министр дал ряд конкретных поручений. Министерствам энергетики, промышленности и строительства, акиматам регионов надлежит до 15 мая утвердить все планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных областях – до 15 октября нужно обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону.

Минэнерго и МПС, акиматам регионов поручено своевременно обеспечить топливом все тепловые источники, активизировать работу по складированию запасов коммунально-бытового угля в тупиках в летнее время.

Министерствам социального блока дано задание проработать вопрос обеспечения отрас­ли теп­ло- и электроэнергетики кад­рами, так как они испытывают дефицит специалистов. Для этого министерствам труда, нау­ки и просвещения необходимо провести полный анализ текущей ситуации в данной сфере и при необходимости увеличить число грантов на нужные специальности.

Как отметил глава Правительства, учебные заведения должны готовить высококвалифицированных инженеров, энергетиков, гидротехников, энергоаудиторов, электриков и других специалис­тов. Важно также обеспечить передачу знаний и навыков от опытных специалистов молодым. От этого во многом будет зависеть бесперебойность работы всех сис­тем жизнеобеспечения страны.

– Я лично проверю во время выездов в регионы результаты работы по исполнению поручений Президента. ТЭЦ, котельные, тепловые и электрические сети необходимо привести в качественное состояние. Особое внимание нужно уделить регионам, пострадавшим от паводков, – зая­вил Олжас Бектенов.

Об удобрениях, дизтопливе и экономии воды

По второму вопросу – о ходе посевной кампании – участники заседания заслушали министров: сельского хозяйства – Айдарбека Сапарова и энергетики – Алмасадама Саткалиева, а также акимов Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областей.

Как доложил Айдарбек Сапаров, в текущем году, по данным акиматов областей, общая посевная площадь составит 23,8 млн га. В рамках поручения Главы государства по диверсификации сельскохозяйственных культур посевы пшеницы нынче сократятся, но при этом увеличатся площади масличных (на 373 тыс. га) и кормовых культур (на 66 тыс. га). Посевная уже идет в некоторых регионах Казахстана, засеяно 1,5 млн га. Массовая посевная начнется во второй декаде мая.

Глава Минсельхоза проинформировал, что при потребности в 2,4 млн тонн семян на сегодняшний день, по данным акиматов, засыпано 99%. Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации.

Аграрии обеспечены удобрениями – им отгружено 453 тыс. тонн. Как пояснил Айдарбек Сапаров, в соответствии с поручениями Главы государства план на текущий год – 1,5 млн тонн минеральных удобрений, из которых 900 тыс. тонн – продукция отечественных заводов. Работа в данном направлении полностью завершена только в Кызылординской области. Остальным акиматам необходимо ускориться.

Как сообщил министр, в связи с большой площадью распрост­ранения саранчовых в 2023-м, нынче запланирована химичес­кая обработка на 2,5 млн га. Для ее проведения имеются все необходимые ресурсы. По его словам, наибольшее распространение саранчи прогнозируется в трех областях: Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 775 тыс. га и Туркестанской – 272 тыс. га.

По поручению Премьер-министра фермерам увеличен объем льготного дизтоплива на 36 тыс. тонн – до 376 тыс. тонн. Его стоимость сохраняется на уровне 250 тенге за литр, что на 45 тенге, или на 15%, дешевле рыночных цен. Утвержден график закрепления областей за НПЗ по отгрузке, уже отгружено 52%.

На весенние полевые работы Правительством выделено 140 млрд тенге. 40 млрд тенге предусмотрено на программу форвардного закупа. В этой связи глава Правительства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей принять все необходимые меры для качественного обеспечения посевной в срок. Особое внимание поручено уделить эффективному субсидированию сельскохозяйственных товаропроизводителей.

– Поскольку все права по распределению субсидий переданы в акиматы, необходимо вам, Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов взять под жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием. Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой ими продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрас­ли, – отметил Олжас Бектенов.

Акиматам областей поручено обеспечить охват максимально широкого круга аграриев, сделав упор на мелкие и средние хозяйства.

Премьер-министр также акцентировал внимание на важности правильного планирования посевных работ с учетом долгосрочного прогноза погоды. На особом контроле Правительства нужно держать меры по стабильному обеспечению поливной водой южных регионов республики, в том чис­ле в долгосрочной перспективе.

– Ситуация прошлого года в Жамбылской области не должна повториться. Поручаю Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с Минис­терством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой в южных регионах республики, в том числе в долгосрочной перспективе, – дал указание Олжас Бектенов.

Как подытожил глава Правительства, все вопросы по проведению весенних полевых работ следует решать оперативно и держать на постоянном конт­роле. Возникающие проблемы должны решаться в рамках работы Оперативного штаба.