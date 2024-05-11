Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена

В мире
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Раскол между Израилем и США растет, переговоры о перемирии зашли в тупик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: REUTERS

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и выводе оттуда израильских войск зашли в тупик. Тем временем 143 члена Генассамблеи ООН призвали предоставить Палестинской автономии статус полноправного члена. США собирают наложить вето, если предложение поступит в Совбез ООН, но разногласий между Вашингтоном и Израилем становится все больше.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по результатам голосования в пятницу расширила права Палестины в организации и призвала принять ее в качестве полноправного члена ООН.

Палестина имеет статус государства-наблюдателя, не являющегося членом, с 2012 года, что дает некоторые права.

Решение о членстве может быть принято только Советом Безопасности ООН.

США уже использовали право вето в совете. Пятничное голосование можно рассматривать как акт в поддержку палестинцев.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал резолюцию, заявив, что она поддерживает усилия палестинцев по проведению еще одного голосования по этому вопросу в Совете Безопасности.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что организация приняла в свои ряды «террористическое государство».

Тем временем появились сообщения о том, что несколько европейских стран планируют признать палестинское государство. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в четверг испанскому телеканалу RTVE, что Испания сделает это 21 мая. Ранее он заявлял, что Ирландия, Словения и Мальта также предпримут этот шаг, но не уточнил дату.

Принятая в пятницу резолюция ООН наделяет Палестину дополнительными правами в этой всемирной организации, позволяя ей принимать полноценное участие в дебатах, предлагать пункты повестки дня и избирать своих представителей в комитеты.

Однако она по-прежнему не будет иметь права голоса — Генассамблея не имеет полномочий его предоставить, для этого должна быть поддержка Совета Безопасности.

#ООН #Израиль #Палестина

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