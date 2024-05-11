Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»

Фото: агентство по делам госслужбы РК

Сегодня члены Президентского молодежного кадрового резерва совместно с коллективом агентства по делам государственной службы и академии государственного управления приняли участие в субботнике в рамках недели под названием «Мөлдір бұлақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Председатель агентства Дархан Жазыкбай отметил, что акция «Таза Қазақстан», инициированная главой государства, дал импульс формированию экологической культуры в общественном сознании. Он обратил внимание, что поддержание чистоты окружающей среды является одним из значимых примеров служения стране.

Участники субботника очистили от мусора территорию Кояндинского водохранилища.

В свою очередь, члены Президентского молодежного кадрового резерва отметили актуальность проведения в рамках такой важной инициативы мероприятий, направленных на сохранение экологии для будущих поколений.

Мероприятие не носит разовый характер, и экологические субботники найдут свое продолжение и в дальнейшем.