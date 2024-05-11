Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение

Уголовное наказание за насилие в отношении учителей в Турции увеличат вдвое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Haqqin.az

Фото: haqqin.az

Законопроект, направленный на защиту представителей сферы образования, в ближайшее время будет направлен в парламент, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Это решение было принято в связи с убийством 7 мая в Стамбуле 17-летним иракским мигрантом директора частного лицея. Преступление вызвало огромный общественный резонанс в Турции. 10 мая учителя по всей стране провели однодневную забастовку с требованием обеспечения безопасности в сфере, а также отставки министра образования Юсуфа Текина. Участники массовых шествий, в том числе в Стамбуле и Анкаре, также призвали центральные власти пересмотреть миграционную политику.

«Наказания, предусмотренные уголовным законодательством за преступления, направленные против наших учителей, будут увеличены вдвое. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в парламент», - написал турецкий лидер в X (ранее Twitter).

Президент Турции также отметил, что насилие в отношении представителей сферы образования, работающих в частных учебных заведениях, будет квалифицироваться в качестве преступлений, совершенных против госслужащих.