Турнир Qazaqstan Barysy окончен

Статьи
100
Абзал Камбар

По его итогам сформирована сборная Казахстана для участия в первенстве планеты

фото fdk.kz

В Астане в минувшие выходные завершился мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy, который стал последним этапом в серии Grand Slam в преддверии летних Олимпийских игр в Париже-2024. Крупнейшее спортивное событие собрало 450 спортсменов из 84 стран мира. Сборная Казахстана завершила турнир на пятом месте с одной золотой и тремя бронзовыми наградами. В общем медальном зачете нас опередили лишь национальные команды Японии, Италии, Китая и Хорватии.

В первый же день турнира «золото» стране подарила Галия Тынбаева, выступавшая в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она победила серебряного призера чемпионата мира, чемпионку Европы, победительницу этапа Grand Slam Ширин Боукли из Франции, а в финале одолела победительницу Гран-при по дзюдо россиянку Сабину Гилиа­зову. Это первая медаль Галии на соревнованиях столь высокого уровня серии Grand Slam. На­деемся, что она продолжит свой победный путь теперь не только на первенстве планеты, но и, если выиграет путевку на Олимпиаду-2024, во Франции.

А вот бронзовые награды в столице Казахстана выиграли лидер сборной Казахстана, выс­тупающий в весе до 60 кг, Елдос Сметов; Бакытжан Абдурахманов, который защищал честь страны в весе до 73 кг; Абылайхан Жубаназар, сражавшийся в категории до 81 кг. Отметим также и занявшую пятое место в весе до 70 кг Екатерину Токареву.

По правилам Международной федерации дзюдо (IJF), между победителями и призерами турнира были распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за первое место начислялось 1 000 очков, за второе – 700, а за третье – 500. В 2023 году Федерация дзюдо РК подписала четырехлетний конт­ракт с IJF на проведение в Казахстане соревнований мировой серии Grand Slam. Согласно двустороннему договору, наша страна будет принимать у себя данный турнир до 2026 года.

В этот раз на татами столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова выступали такие звезды мирового дзюдо, как олимпийские чемпионы Акира Соне (Япония), Рафаэль Сильва (Бразилия), Аарон Вольф (Япония) и Хасан Халмурзаев (AIN), победители и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан) и другие.

Для нас этот турнир был интересен еще и тем, что по его итогам стал известен состав сборной Казахстана для участия в чемпио­нате мира, который пройдет 19–24 мая в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

– Поскольку это олимпийский год, даты рейтинговых турниров расположены очень близко. В мае наши спортсмены вели подготовку к трем важным соревнованиям подряд. Ранее по итогам чемпионата Азии и соревнований Grand Slam была сформирована команда, которая примет участие в чемпионате мира. В ней есть как опытные спортсмены, так и молодые, только вступающие во взрослую категорию. Что касается весовой категории до 60 кг, то здесь Нурканат Серикбаев стал первым в списке участников в этой категории без каких-либо обсуждений, так как в мировом рейтинге он находится выше членов своей команды, – отметил главный тренер мужской сборной Казахстана Нурбол Сулейменов.

Обладателя второй путевки на чемпионат мира обсудили на совместном заседании исполкома и тренерского штаба федерации по окончании турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024.

– Второй участник должен был определиться пос­ле турнира Grand Slam в Астане, и поэтому Елдосу Сметову и Магжану Шамшадину была представлена одинаковая возможность. Как известно, Магжан Шам­шадин завершил турнир в первом круге. Елдос Сметов вошел в число призеров и завоевал бронзовую медаль. Можно сказать, что этот турнир был важным и решающим для них обоих, так как Магжан давно не выступал на международных соревнованиях, а Елдос давно не отмечался медалями крупных стартов. Данный результат позволит Елдосу принять участие в чемпионате мира, – сказал в свою очередь исполнительный директор федерации Айбек Имашев.

Итак, состав сборной Казахстана выглядит следующим образом. У мужчин в весе до 60 кг выступят Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов; в весе до 66 кг страну представят Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали; до 73 кг свой класс покажут Данияр Шамшаев и Бакытжан Абдурахманов; до 81 кг – Абылайхан Жубаназар; до 100 кг – Нурлыхан Шархан и свыше 100 кг – Ерасыл Кажыбаев. Кроме того, в смешанной дисцип­лине выступят Айдар Арапов (до 90 кг) и Дархан Койбагар (до 73 кг). Среди женщин честь страны будут защищать: в весе до 48 кг – Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева; до 57 кг – Бакыт Кусакбаева; до 63 кг – Эсмигуль Куюлова, до 70 кг – Екатерина Токарева; до 78 кг – Аруна Жангельдина; в весе свыше 78 кг – Камила Берликаш.

Стоит отметить, что чемпио­нат мира станет последним турниром, дающим очки в олимпийский рейтинг дзюдоистам. В первенстве планеты примут участие более 600 мастеров татами из 103 стран.

#турнир #Спорт #дзюдо #Qazaqstan Barysy

Популярное

Все
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
В программу 5-х Всемирных игр кочевников внесены очередные изменения
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Все о новом Законе «О государственных закупках»
Универсальный полицейский
Женское предпринимательство обеспечивает 31,4% рабочих мест
Яблони Сиверса радуют особым цветением
Не по-человечески
Скажите мне, Киса, как художник художнику…
Двадцать пятая весна любимого сада
Турнир Qazaqstan Barysy окончен
«Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!»
Радиофармпрепараты для онкопациентов будут доставляться самолетами
Он был кумиром нашего детства
Указ Главы государства
Распоряжение Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей

Читайте также

Рассказали молодежи о героях-казахстанцах
Он был кумиром нашего детства
Двадцать пятая весна любимого сада
Яблони Сиверса радуют особым цветением

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]