Турнир Qazaqstan Barysy окончен

В Астане в минувшие выходные завершился мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy, который стал последним этапом в серии Grand Slam в преддверии летних Олимпийских игр в Париже-2024. Крупнейшее спортивное событие собрало 450 спортсменов из 84 стран мира. Сборная Казахстана завершила турнир на пятом месте с одной золотой и тремя бронзовыми наградами. В общем медальном зачете нас опередили лишь национальные команды Японии, Италии, Китая и Хорватии.

В первый же день турнира «золото» стране подарила Галия Тынбаева, выступавшая в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она победила серебряного призера чемпионата мира, чемпионку Европы, победительницу этапа Grand Slam Ширин Боукли из Франции, а в финале одолела победительницу Гран-при по дзюдо россиянку Сабину Гилиа­зову. Это первая медаль Галии на соревнованиях столь высокого уровня серии Grand Slam. На­деемся, что она продолжит свой победный путь теперь не только на первенстве планеты, но и, если выиграет путевку на Олимпиаду-2024, во Франции.

А вот бронзовые награды в столице Казахстана выиграли лидер сборной Казахстана, выс­тупающий в весе до 60 кг, Елдос Сметов; Бакытжан Абдурахманов, который защищал честь страны в весе до 73 кг; Абылайхан Жубаназар, сражавшийся в категории до 81 кг. Отметим также и занявшую пятое место в весе до 70 кг Екатерину Токареву.

По правилам Международной федерации дзюдо (IJF), между победителями и призерами турнира были распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за первое место начислялось 1 000 очков, за второе – 700, а за третье – 500. В 2023 году Федерация дзюдо РК подписала четырехлетний конт­ракт с IJF на проведение в Казахстане соревнований мировой серии Grand Slam. Согласно двустороннему договору, наша страна будет принимать у себя данный турнир до 2026 года.

В этот раз на татами столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова выступали такие звезды мирового дзюдо, как олимпийские чемпионы Акира Соне (Япония), Рафаэль Сильва (Бразилия), Аарон Вольф (Япония) и Хасан Халмурзаев (AIN), победители и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан) и другие.

Для нас этот турнир был интересен еще и тем, что по его итогам стал известен состав сборной Казахстана для участия в чемпио­нате мира, который пройдет 19–24 мая в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

– Поскольку это олимпийский год, даты рейтинговых турниров расположены очень близко. В мае наши спортсмены вели подготовку к трем важным соревнованиям подряд. Ранее по итогам чемпионата Азии и соревнований Grand Slam была сформирована команда, которая примет участие в чемпионате мира. В ней есть как опытные спортсмены, так и молодые, только вступающие во взрослую категорию. Что касается весовой категории до 60 кг, то здесь Нурканат Серикбаев стал первым в списке участников в этой категории без каких-либо обсуждений, так как в мировом рейтинге он находится выше членов своей команды, – отметил главный тренер мужской сборной Казахстана Нурбол Сулейменов.

Обладателя второй путевки на чемпионат мира обсудили на совместном заседании исполкома и тренерского штаба федерации по окончании турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024.

– Второй участник должен был определиться пос­ле турнира Grand Slam в Астане, и поэтому Елдосу Сметову и Магжану Шамшадину была представлена одинаковая возможность. Как известно, Магжан Шам­шадин завершил турнир в первом круге. Елдос Сметов вошел в число призеров и завоевал бронзовую медаль. Можно сказать, что этот турнир был важным и решающим для них обоих, так как Магжан давно не выступал на международных соревнованиях, а Елдос давно не отмечался медалями крупных стартов. Данный результат позволит Елдосу принять участие в чемпионате мира, – сказал в свою очередь исполнительный директор федерации Айбек Имашев.

Итак, состав сборной Казахстана выглядит следующим образом. У мужчин в весе до 60 кг выступят Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов; в весе до 66 кг страну представят Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали; до 73 кг свой класс покажут Данияр Шамшаев и Бакытжан Абдурахманов; до 81 кг – Абылайхан Жубаназар; до 100 кг – Нурлыхан Шархан и свыше 100 кг – Ерасыл Кажыбаев. Кроме того, в смешанной дисцип­лине выступят Айдар Арапов (до 90 кг) и Дархан Койбагар (до 73 кг). Среди женщин честь страны будут защищать: в весе до 48 кг – Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева; до 57 кг – Бакыт Кусакбаева; до 63 кг – Эсмигуль Куюлова, до 70 кг – Екатерина Токарева; до 78 кг – Аруна Жангельдина; в весе свыше 78 кг – Камила Берликаш.

Стоит отметить, что чемпио­нат мира станет последним турниром, дающим очки в олимпийский рейтинг дзюдоистам. В первенстве планеты примут участие более 600 мастеров татами из 103 стран.