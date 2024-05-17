Он был кумиром нашего детства

Шестьдесят лет назад, вес­ной 1964 года, 28-летний ученый-филолог Мурат Хамраев защитил докторскую диссертацию в актовом зале КазГУ. В одночасье молодой литературовед стал известен всей стране. Это была сенсация, которая поразила многих. Мурат Хамраев вошел в историю как самый молодой доктор наук в истории Центральной Азии.

Наверное, в жизни каждого человека есть люди, которые оказали огромное влияние на его воспитание, мировоззрение, убеждения, ценности. Конечно, в моей судьбе это в первую очередь мои родители. Но наряду с родителями были учителя, любимые писатели и их книги, близкие друзья, родные. Но особое влияние на меня и многих моих друзей-ровесников оказали судьба и творчество знаменитого ученого-востоковеда и поэта-переводчика Мурата Каримовича Хамраева.

Еще в раннем детстве я узнал его имя. Это были далекие и романтические 60-е годы. Тогда многие жители многонационального Казахстана гордились Муратом Хамраевым. В те годы в респуб­лике были считаные доктора и кандидаты наук. Он был первым уйгуром – доктором наук.

Мурат Хамраев родился 1 января 1936 года в Алма-Ате. Окончив в родном городе среднюю школу, поступил на восточный факультет САГУ в Ташкенте. С отличием окончив вуз, в 1961 году в Алма-Ате защитил кандидатскую диссертацию «Рифма в уйгурской классической и совре­менной поэзии».

Если сейчас многие дети хотят быть бизнесменами, банкирами, то в 60–70-е годы мы мечтали стать учеными, поэтами, учителями, врачами. Я Мурата Хамраева, к сожалению, никогда не видел, знаком лишь с его книгами, стихотворениями, но он был кумиром многих мальчишек и девчонок моего поколения. Необыкновенная его судьба волновала нас. Я с радостью брал в руки газеты на разных языках, где были его фотографии и статьи о нем.

До сих пор храню газету «Комсомольская правда», где было опубликовано в 1970 году постановление ЦК ВЛКСМ о присуж­дении ему премии Ленинского комсомола за цикл работ по уйгу­роведению. Мурат Каримович был одним из первых ученых, поэтов в Центральной Азии и Казахстане, который был удостоен этой награды. Премия сделала его знаменитым на весь Советский Союз. Официально он был признан одним из лучших молодых ученых-литературоведов в СССР. Представители многих национальностей заинтересовались литературой, историей и культурой уйгурского народа.

Одними из первых книг об уйгу­рах, которые я прочитал, были именно книги Мурата Хам­раева – «Расцвет культуры уйгурского народа» и «Веков неумираю­щее слово».

60-е годы были, наверное, дейст­вительно началом золотой эпохи в истории культуры советских уйгу­ров, которая продолжалась до конца 80-х годов. И это отражено в его книгах. Они написаны настолько увлекательно, что от них было трудно оторваться. Они оказали огромное влияние на мое развитие и развитие моих сверстников. Прочитав их, я понял, что подлинный интеллигент должен быть не только умным и образованным, но в первую очередь порядочным человеком, интернационалистом, любящим свой народ, знающим его историю, литературу, искусство. А имя Мурата Хамраева стало для меня родным и близким. Первые знания о Махмуде Кашгари, Юсупе Хас Хаджипе, Хиркати, Залели, Навбати, Низари, Билале Назыме, Садыре Палване я постиг из его книг. Прошло много лет, но я почти дословно помню многие страницы из них.

В детстве одним из любимых поэтов Мурата Хамраева был знаменитый турецкий поэт Назым Хикмет. Маленький Мурат отправил ему одно из своих первых стихотворений. Известнейший поэт, прочитав, прислал ему письмо, где говорилось: «Здравствуй, Мурат! Твои стихи написаны горячо, от всего сердца. Расти на радость Родине…»

Мурат Каримович был выпускником восточного факультета Среднеазиатского государственного университета, последние годы своей жизни провел в Ташкенте, но любимым городом была Алма-Ата, где он родился, вырос, учился, встретил первую любовь, друзей… Он тосковал в Ташкенте по родному городу, хребтам Алатау. Об этом говорится в одном из последних его стихотворений, которое было опубликовано уже после кончины поэта:

Люблю вас, родные хребты

Алатау,

Крутые, как судьбы великих

людей.

Седые, как мудрость,

большие, как слава –

Бессмертная слава

Отчизны моей.

Люблю вас всегда – и зимою,

и летом –

И эта любовь с каждым днем

все сильней.

Вы смотрите вдаль,

очарованы светом,

Как люди великой

Отчизны моей.

Очевидцы рассказывают, что защита докторской диссертации молодым ученым Хамраевым проходила очень сложно, было и немало противников. И тогда слово взял классик казахской литературы академик Габит Мус­репов. «Он молод, он талантлив, он трудолюбив. И именно это раздражает его недругов – людей злых и завистливых», – сказал выдающийся писатель.

Слова аксакала были решающими. Ученый совет поддержал Мурата Хамраева.

На основе своей докторской диссертации Мурат Каримович опубликовал монографию с предис­ловием академика В. М. Жирмунского под редакцией Е. С. Исмаилова. Эта работа поставила его в один ряд со знаменитыми учеными-востоковедами не только Советского Союза, но и всего мира. О ней очень высоко отозвались зарубежные ученые: швед Гуннар Ярринг, немцы Герхард Дарфер и фон Габен, венгр Юлиус Немета, чех Людек Гржебчик и другие. А знаменитый чешский ученый, академик Ян Рипка писал ему: «Ваше сочинение превосходно. Сегодня Вы воистину можете гордиться своей книгой, она, несомненно, привлечет к себе всеобщее внимание…»

С большим уважением к Мурату Хамраеву относились многие известные казахстанские писатели и ученые, они по заслугам оценили талант молодого востоковеда-тюрколога, поэта. 25-летнего Мурата назначили ученым секретарем Института литературы и искусства АН КазССР.

Молодого ученого связывали теплые отношения с Сабитом Мукановым, Зией Самади, Абдильдой Тажибаевым, Куддусом Кужамьяровым, Изимом Искандеровым, Мухамеджаном Каратае­вым, Турсынбеком Какишевым, Дулкуном Ясеновым, Турсыном Рахимовым, Тамарой Мадзигон, Оразгуль Нурмагамбетовой, Евгенией Лизуновой, Коммунаром Талиповым, Юлдашем Азаматовым. Многие годы в трудные моменты в жизни Мурата Каримовича поддерживал и помогал его близкий друг, поэт и ученый, доктор филологических наук, профессор Александр Лазаревич Жовтис. Именно он написал восторженную рецензию на его первую монографию, которая была опубликована в Москве в журнале «Народы Азии и Африки». Их связывала крепкая мужская дружба. Дружба, которая продолжалась до конца дней этих двух незаурядных личностей.

Известный русский писатель, доктор исторических наук, главный редактор «Роман-газеты» Валерий Ганичев писал о Мурате Каримовиче: «В нем, казалось, соединилось несоединимое: холодный аналитический ум ученого и тонкий, лирический характер поэта. Да, он был таким: замечательный человек, педагог, доктор наук, переводчик и поэт, страстный пропагандист духовных богатств своего уйгурского народа, интернационалист и верный друг».

В 1975 году в газете «Комсомольская правда» (в те годы эту газету с многомиллионным тиражом читали почти все жители Советского Союза) я прочитал небольшую статью о Лутфулле Муталлипе и стихи поэта в переводе на русский язык Муратом Хамраевым. Большинство этих стихотворений я помню наизусть до сих пор. Многие годы бережно хранил эту газету. Через много лет, уже в 90-е годы, я ее подарил своему другу, известному ученому-правоведу Анвару Хаджиеву. Газета, наверное, и сейчас в его архиве.

Я, конечно, был знаком с творчеством Муталлипа и его трагической судьбой, очень любил уйгурскую народную песню на его стихи «Зухра жаным». Но Мурат Хамраев сделал его творчество достоянием многомиллионной читательской аудитории не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира. Вскоре его стихи были изданы миллионными тиражами в сборнике библиотечки «Огонек». В том же году я приобрел книгу Лутфуллы Муталлипа «Талланма асарлар», составленную Хамрае­вым и изданную в издательстве «Жазушы». Эта книга и сейчас у меня в библиотеке.

В 10-м классе я был редактором школьной стенгазеты «Юность». Это была почти двухметровая газета в длину, которую с интересом читали почти все ученики и учителя нашей школы. И я туда поместил свою небольшую заметку о Л. Муталлипе и стихи в переводе М. Хамраева. Вся наша многонациональная школа с интересом познакомилась со стихами поэта-революционера. Я любил сравнивать оригинал и русские переводы стихотворений Муталлипа. Переводы были сделаны талантливым поэтом, а главное, сохранили свободолюбивый дух лирики поэта.

Будучи студентом филологического факультета КазГУ, с удовольствием ознакомился с его док­торской диссертацией «Основы тюркского стихосложения». В эти годы я прочитал статью ученого в «Литературной газете» о Билале Назыме и стихи поэта в русских переводах. Мурат Хамраев познакомил многомиллионных читателей Советского Союза не только с поэзией Билала Назыма, но и с творчеством других известных уйгурских поэтов-классиков – Залели, Навбати. Интересны его переводы из современной уйгурской поэзии: Абдулхая Мухаммади, Нура Исраилова, Турды Хасанова, Исмаила Саттарова, Изима Бахниязова, Масимжана Зульпикарова, Теипжана Илиева, Долкуна Ясенова, Ахмада Эгамберды, Мухаммаджана Садыкова, Ханипы Салиховой, Рахима Касыма, Абдугапура Кутлукова.

Наверное, мало кто из студентов-филологов не знаком со «Словарем литературоведческих терминов», изданным в Москве в 1974 году под редакцией Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева. Одним из авторов этого словаря является Мурат Каримович. Написанный легким и доступным языком этот словарь стал любимой книгой нескольких поколений студентов-филологов и учителей-словесников.

В последние годы своей жизни, работая в Узбекистане, Мурат Хамраев познакомил узбекских читателей с творчеством многих уйгурских писателей и поэтов.

В юности, в 1981 году, я был в туристической поездке в Узбекистане и в одном из книжных магазинов города Бухары купил «Уйгурские народные сказки» на узбекском языке. Составителем и автором предисловия был Мурат Хамраев, иллюстрации – известного художника М. Кагарова. Книга была издана тиражом 30 тыс. экземпляров, а значит, десятки тысяч узбекских детей росли, читая уйгурские сказки. Книгу эту тоже храню до сих пор.

В студенческие годы я мечтал познакомиться с ним. Однаж­ды набрался смелости, нашел в городской телефонной книге домашний телефон Мурата Хам­раева и позвонил… Но, видно, не судьба. Незнакомый женский голос мне ответил, что он здесь не живет, а переехал в Ташкент.

У своих университетских преподавателей часто спрашивал: «Знакомы ли вы с Муратом Хам­раевым?» Многие говорили: «Да». С большим уважением к нему относился профессор Алтай Аманжолов. Но мне особенно запомнились рассказы о Мурате Хамраеве известного ученого-филолога, татарина по национальности, Хайруллы Хабибулловича Махмудова. Это был очень прос­той, с большим чувством юмора человек, который в 40-е годы вмес­те с Айшам Шамиевой работал над новым уйгурским алфавитом, который был создан на основе кириллицы. Х. Х. Махмудов часто говорил, что Мурат Хамраев – выдающийся ученый-литературовед и талантливый поэт.

Мурат Хамраев был необыкновенно талантливым человеком, а у таланта очень много завистников. Такова, к сожалению, природа многих людей.

О его безвременной кончине я узнал, находясь у мамы на родине, в селе Малое Аксу Уйгурского района, в тот день мы хоронили нашего близкого родственника, которого я очень любил. Эти две смерти смешались в моей юно­шеской душе. Я страшно переживал.

Смерть Мурата Хамраева меня потрясла. Ему было всего 47 лет. «Почему он ушел так рано? Почему судьба так к нему несправедлива?» – задавал я себе вопросы. Но я, конечно, понимал, что его жизнь не прошла даром. Она для всех нас пример. Главное – не то, сколько лет ты прожил, а как ты прожил и что ты сделал для своей Родины.

Мурат Хамраев навсегда остался в истории народа. Он успел сделать очень многое для науки, но мог бы сделать еще больше. Смерть оборвала его на середине пути.

С кем можно среди уйгуров по популярности сравнить Хам­раева на территории бывшего Советского Союза? Наверное, с другим Муратом – певцом Муратом Насыровым (да простят меня читатели, что я сравниваю ученого и певца). К счастью, я был знаком с Муратом Насыровым, многие часы беседовал с ним. Оба они искренне любили многонациональный народ Казахстана, были энциклопедически образованны, всегда подчеркивали, что они уйгуры и родом из Алматы.

До сих пор люблю слушать воспоминания о Мурате Хамраеве. С удовольствием слушал рассказы Коммунара Талипова, Турсынбека Какишева, Рабика Исмаилова, Юлдаша Азаматова. Сейчас слушаю воспоминания моего близкого друга, младшего брата Мурата Каримовича – Хамита.

У каждого этноса есть личнос­ти, вокруг которых объединяется весь народ. В многовековой истории уйгурского народа было немало таких людей. Это национальные герои – поэты, ученые, деятели культуры и искусства. Для нас, уйгуров многонационального Казахстана, среди ученых это в первую очередь Мурат Каримович Хамраев.