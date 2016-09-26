Киномеханик в аулах СКО показывает старые фильмы через раритетный проектор
Ботагоз Балтабаева
60-летний киномеханик Жанибек Капезов совершает поездки по отдаленным аулам Северо-Казахстанской области и показывает местным жителям кинокартины и мультфильмы, сотворенные и озвученные в свое время на советских киностудиях. При этом фильмы демонстрируются через раритетный проектор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
В рабочем арсенале мужчины устаревший кинопроектор "Радуга-7" и старые кинопленки, которые он сохранил почти в идеальном состоянии. Сообщатся, что жители аулов СКО с нетерпением ждут приезда Капезова, показывающего им кинокартины и мультфильмы производства СССР. Кроме того, механик крутит через свой проектор старые индийские фильмы, дубляж которых был произведен на советских киностудиях: "Зита и Гита", "Танцор диско" и т.д.
"Занимаюсь любимым делом. Дети в основном любят мультфильмы, киносборники. Я езжу по аулам не ради, например, денег. А ради того, чтобы доставить удовольствие взрослым и детям. Ведь это, как говорят, старое забытое прошлое. Ностальгия у старшего поколения", – говорит Жанибек Капезов.
В мечтах аксакала – снять собственный фильм. Жанибек Капезов уверен, что его заветное желание обязательно воплотится в жизнь.