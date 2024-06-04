Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с образцами грунта с поверхности Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6», который впервые в истории собрал образцы почвы с обратной стороны Луны, взлетел с ее поверхности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В процессе выполнения миссии применялись два метода сбора проб: с использованием дрели для их взятия из недр, с использованием роботизированной руки, которая собирала материал на поверхности автоматически.

Образцы были помещены в контейнер внутри подъемного устройства зонда, а после этого на обратной стороне Луны впервые был развернут китайский национальный флаг, который нес посадочный модуль зонда.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что посадочный модуль китайского аппарата, предназначенного для сбора лунных образцов, «Чанъэ-6», успешно сел на обратной стороне Луны.

Отмечается, что при прилунении аппарат завис на высоте около 100 м над безопасной зоной и использовал лазерный 3D-сканер для обнаружения препятствий на поверхности Луны. Когда аппарат приблизился к поверхности Луны, он выключил двигатель и приземлился в свободном падении, защищенный системой амортизации.