Китайский зонд сел на обратной стороне Луны

Технологии
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Лунная программа КНР предполагает масштабное зондирование спутника Земли с целью возможного создания обитаемой базы, передает Kazpravda.kz

Фото: Jin Liwang/IMAGO

Китайское национальное космическое управление сообщило об успешной посадке посадочного модуля «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны, сообщает Дойче Велле.

Посадка в заранее определенном месте в Бассейне Южный полюс - Эйткен произошла в соответствии с планами миссии в воскресенье, 2 июня, в 6.23 по пекинскому времени, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Ожидается, что на протяжении дальнейших трех суток аппарат соберет до 2 килограмм проб лунного грунта, после чего погрузит их на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Тот в свою очередь состыкуется на орбите Луны с капсулой, после чего миссия вернется на Землю. В общей сложности миссия, начавшаяся 3 мая, продлится 53 дня.

Сложность заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Однако Китай в прошлом уже выполнял миссию с возвращением аппарата с обратной стороны Луны.

Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны с целью возможного создания обитаемой базы на спутнике Земли. Обратная сторона Луны – и, в частности, Южный полюс - привлекают исследователей в том числе тем, что в этом регионе возможно нахождение водяного льда.

Образцы, которые должен доставить на землю «Чанъэ-6», могут дать Китаю ключевые данные о формировании спутника Земли. После их изучения китайскими специалистами страна обещает предоставить доступ к материалам и для мирового научного сообщества. Сама же миссия представляет собой важную практику на пути Китая к запуску пилотируемого космического корабля на Луну - его страна хочет отправить к спутнику уже к 2030 году.

В новой «лунной гонке» конкурентом Китая уже является Индия, чей модуль «Чандраян-3» в августе 2023 года успешно сел вблизи Южного полюса спутника. При этом как США, так и России, ставшей «наследницей» космических программ СССР, пока не получается достичь успехов в новых попытках освоения Луны.

#Китай #наука #космос #Луна

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