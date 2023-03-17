Классика учит

Режиссер Алексей Шемес называет постановку о знаменитом безумном Цезаре забавной трагедией, причем очень актуальной. Он напоминает, что одно из предназначений театра – отражать эпоху, и ценность классических произведений именно в этом: заложенный в них глубокий смысл резонирует в любое время.

Это четвертый спектакль, который приглашенный режиссер представляет на шымкентской сцене. Публика хорошо приняла в его постановке пьесы «Гамлет», «Дядя Ваня», «Маленькие трагедии». Теперь труппа вместе с режиссером решила воплотить философски и психологически сложный образ Калигулы, рассказать о безумстве тирана. Существенных изменений в авторский замысел и текст режиссер не вносил.

– Пьеса по своей структуре больше разговорная, не очень драматически выстроенная, – поясняет Алексей Шемес. – Есть эпизоды, сложно передающиеся через дейст­вие, что-то порой приходилось придумывать в ходе репетиций. Создание спектакля – живой процесс. В целом же работа шла легко. В театре – хорошие артисты, я очень горд за них.

В спектакле занята вся труппа. Главную роль исполняет молодой востребованный актер Рахимжан Кенжаев. Это его четвертая главная роль, взяться за которую он согласился без колебаний и тени сомнения. Рахимжан с детства мечтал о театре, о съемках в кино и счастлив, что есть возможность отдавать творческую энергию залу, который возвращает ее вдвойне.

– Не упускаю шанс сыграть интересную роль, – говорит Рахимжан Кенжаев. – Если взял весло, то плыви – мой девиз. И я ему следую.

Калигула стоит особняком среди других ролей Рахимжана, который считает, что даже образ Гамлета не идет в сравнение с его нынешним героем, сыграть императора оказалось намного сложнее и интереснее.

– Здесь столько перевоплощений! – восклицает он. – Спектакль выматывает на 101 процент. Но одновременно я чувствую, что растет мое творческое мастерство. За это огромная благодарность режиссеру-постановщику. Помню, как еще до утверждения на роль я «познакомился» с Калигулой. Осталось впечатление, что он разбалованный. «Цари» так себя и ведут: у них все есть, но все равно им чего-то недостает. И такое мое восприятие героя совпало с трактовкой образа режиссером.

Непросто работа над образом далась и актрисе Татьяне Миненко, сыгравшей Цезонию.

– Роль мне показалась трудной, потому что моя героиня сексуальная, раскрепощенная, жестокая, – признается актриса. – Все эти качества чужды мне как человеку. Я скромная, мне сложно носить открытые наряды, тем более играть откровенные сцены. Так что эта роль – на сопротивление. На репетициях буквально заставляла себя максимально раскрепоститься, как того требует образ. У героини, к слову, есть и положительные черты. Жестокая, хладнокровная Цезония любит Калигулу необыкновенной любовью, прощает ему самые жестокие зверства, остается с ним до самого конца.

Ведущему актеру театра Анатолию Петриченко досталась роль учителя Калигулы, который пытается наставить его на путь праведный.

– Если бы я играл эту роль 10–15 лет назад, возможно, пришлось бы что-то додумывать, а теперь я понимаю, о чем говорю в пьесе, – отмечает артист.

Пьеса шокирует публику, она необычна и по сюжету, и в плане подачи, средств художественной выразительности. Немного даже абсурдная, для кого-то непонятная – к философии и творчеству Камю лучше быть подготовленным.

– Для меня выбор произведения обусловлен устойчивым ощущением, что люди, живущие на постсоветском пространстве, существуют отдельно от власти, сами по себе, – говорит Алексей Шемес. – За работой, бытовыми мелочами они не замечают, как власть меняется. Иногда не в лучшую сторону. На мой взгляд, пьеса служит своего рода напоминанием о необходимости воздействовать на правителей, а не идти на поводу, соглашаясь со всеми их капризами и прихотями. На сцене мы показываем, к чему приводят безграничная власть, вседозволенность и свобода за счет других.

Задача спектакля, считают постановщики, побудить зрителя, покидающего зал, задуматься над происходящим на сцене и в жизни, поискать параллели, задать себе неудобные вопросы и попытаться найти на них ответы.