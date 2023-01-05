Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Ранее депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин озвучил депутатский запрос, в котором отметил необходимость открытого рассмотрения итогов расследования январских событий.

«Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание Мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы», – сказал депутат в своем запросе.

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в ходе январской трагедии.

Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов, следствием полностью восстановлена хронология событий.

«Следствием полностью восстановлена хронология событий и установлены ключевые организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц», – сказал он.