Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор

В Мажилисе Парламента Казахстана заслушивают итоги расследования январских событий. С докладами выступят руководители правоохранительных органов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Ранее депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин озвучил депутатский запрос, в котором отметил необходимость открытого рассмотрения итогов расследования январских событий.
«Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание Мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы», – сказал депутат в своем запросе.
Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в ходе январской трагедии.
Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов, следствием полностью восстановлена хронология событий.
«Следствием полностью восстановлена хронология событий и установлены ключевые организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц», – сказал он.