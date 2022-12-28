Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре

Фото: Almaty.tv

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин требует вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о январских событиях. Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что в январе прошлого года была поставлена на карту незыблемость суверенитета государства.

«В январские дни мы ощутили важность именно независимости. Протест начался с того, что цены на газ должны быть снижены, мирно начатый протест был использован провокаторами, которые использовали профессионально обученных бандитов и головорезов. В крупных городах произошли бои. Самое ужасное, что наши внутренние и внешние враги совершали преступления против власти, они организовали безжалостные нападения на государственные учреждения, стратегические объекты. Это было опасно, угроза нашему государству (перевод с государственного языка – прим. автора)», - сказал депутат.

Он напомнил, что в начале года депутаты направили запрос генеральному прокурору для открытого обсуждения январских событий с учетом требования народа.

«Правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, на тот момент было озвучено, что погибло 238 человек и было изъято более 3 тысяч единиц оружия. Если на некоторые вопросы мы получили ответы сразу, то на остальные обещали ответить после следственных действий. Глава государства в послании от 16 марта заверил, что все виновные понесут наказание, какие бы должности они не занимали. У населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Кто это все организовал, потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения, какова была их цель, какие убытки причинила январская трагедия, какая помощь оказана близким погибшим? Нужно полное понимание произошедшего. Откровенно говоря, сейчас в обществе ходят разные слухи, это дает ложные представления и способствует распространению фейковой информации», - считает Жанбыршин.

Он подчеркнул необходимость открытой констатации итогов расследования январских событий.

«Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание Мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы», - сказал депутат.

В свою очередь коллегу поддержал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

«Поручаю аппарату, чтобы должностные лица пришли в Мажилис и дали ответы на вопросы», - добавил спикер.