Книга, воспитывающая патриотизм и национальное достоинство в деле построения "Нового Казахстана"

В 2022 году вышла книга государственного и общественного деятеля, многолетнего посла Казахстана в России, Генерального секретаря ЕврАзЭС, Министра энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии многосерийная книга Таира Мансурова из серии "Жизнь замечательных людей" в издательстве «Молодая гвардия».

Книга посвящена выдающемуся государственному деятелю в период становления советской власти и ее дипломатии советскому дипломату, первому полпреду-казаху Назиру Тюрякулову.

Автор, сам в прошлом профессиональный дипломат, более 8 лет проработавший послом Казахстана в России, не в первый раз обращается к данной теме. Но эта книга особенно важна тем, что основывается на многочисленных материалах из российских архивов, прежде всего Архива внешней политики Российской Федерации, ранее закрытого Центрального архива ФСБ РФ, Российского государственного архива.

Важность и значимость данной книги состоит в том, что к нему проявили интерес выдающиеся личности современности. Так, предисловие к изданию написал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что мы должны быть благодарны Таиру Мансурову за большой труд, позволивший вернуть из исторического небытия такую крупную политическую фигуру, как Назир Тюрякулов.

Также Президент Казахстана отмечает, эта книга позволила ввести в научный оборот большой массив ранее не публиковавшихся документов, относящихся к различным этапам деятельности Назира Тюрякулова. Книга "позволяет изучить не только историю внешней политики СССР, но и международных отношений в целом, которые представлены на основе материалов, связанных с аравийским периодом жизни полпреда СССР".

В книге есть обращение к читателю известного государственного деятеля России, академика, востоковеда-арабиста Евгения Примакова. Он подчеркивает, что выдающаяся роль Назира Тюрякулова - полпреда СССР в Саудовской Аравии - неоспорима. Именно Назир Тюрякулов в те далекие годы был связующим звеном между арабским миром и советской властью.

В книге дается широкая панорама становления и развития советско-саудовских отношений в далекие 1928 - 1936 годы и участия в этом процессе "умного и энергичного полпреда-казаха".

Добрые и теплые слова к книге написал директор Государственного Эрмитажа, академик, востоковед-арабист Михаил Пиотровский. О Назире Тюрякулове он пишет как "о легендарном полпреде СССР, незаурядной личности, в котором внутренняя интеллигентность сочеталась с огромным политическим и организационным опытом, он располагал к себе людей знаниями и добротой".

Также важно, что в книге Таир Мансуров прилагает ранее неизвестные документы из архива НКВД, раскрывающие самые драматичные страницы жизни Назира Тюрякулова, расстрелянного сталинским режимом по обвинению в «государственной измене» и реабилитированного в 1950-х годах «за отсутствием состава преступления».

Автору удалось показать образ Назира Тюрякулова не только языком официальных документов, но и увлекательно рассказать о его повседневной жизни на аравийской земле, о его человеческих переживаниях, моментах сомнений и удач. Таир Мансуров раскрывает деятельность Назира Тюрякулова, ранее совершенно неизвестную широкой общественности. Например, о его пребывании в качестве дуайена дипломатического корпуса в Джидде, где с ним вынуждены были считаться более опытные коллеги из дипломатических миссий Британии, Франции, Италии, подробности первого визита короля Фейсала в Россию, условия поставки советского оружия в Джидду.

Положительные отзывы и мнения представителей общественности в России и Казахстане свидетельствуют, что Таир Мансуров смог вызвать неподдельный интерес читателей не только к многогранной личности Назира Тюрякулова, но и к эпохе, в которой он жил. Автор показывает, что именно благодаря личности полномочного представителя СССР Назира Тюрякулова установились достаточно хорошие и стабильные отношения между странами.

В этом плане мне кажется достаточно показательным высказывание академика Евгения Примакова, признанного знатока Востока, о том, что «главная заслуга автора книги в том, что не только эта фигура возвратилась из небытия, но и был поднят целый пласт истории дипломатии СССР на Ближнем Востоке».

Становление нашей страны и деятельность послов за рубежом, представлявших «первую волну» дипломатов независимого Казахстана, к числу которых принадлежит и Таир Мансуров, напоминают о невидимой ниточке связи эпох.

Автор на протяжении 28 лет занимается исследованиями касательно Назира Тюрякулова. За этот период им издано более 10 книг о полпреде-казахе. Уникальность их состоит еще и в том, что они изданы на казахском, русском, английском и арабском языках. Эта книга содержит много ранее неизвестных фактов, которые уверен вызовут интерес у читателей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил о построении "Нового Казахстана". Думаю, эта книга Таира Мансурова достойный вклад в деле построения "Справедливого Казахстана". Мы должны помнить и не забывать своих национальных героев.

Депутат Сената Парламента

Республики Казахстан

Член комитета по экономической политике,

инновационному развитию и

предпринимательству Е.К. Мамытбеков