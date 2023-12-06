Коечный фонд детской больницы увеличили до 500 в Астане

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В том числе реанимационных – до 20

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Заболеваемость корью в Астане в 96 % зарегистрирована среди непривитых детей и взрослых с неизвестным прививочным статусом. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова, сообщает Kazpravda.kz.

По данным акимата, на сегодня на стационарном лечении из-за кори находятся 327 пациентов, из них 248 - дети.

На сегодня в организациях ПМСП в остатках имеются 8 600 доз вакцины против кори, ожидается поставка 121 000 доз ККП из резерва правительства для вакцинации 121 тыс. подлежащего контингента.

«Создан Городской штаб под председательством заместителя акима города, еженедельно проводится заседание Штаба. Также по городу Астана имеется 15 мечетей, после жума намаз имамами проводится информационно-разъяснительная работа среди населения», - сообщила Рустемова.

В связи с ростом заболеваемости детского населения корью, коечный фонд МГДБ № 3 увеличен до 500 коек, в том числе реанимационных – до 20.

С начала октября в Городском инфекционном центре для госпитализации взрослых пациентов с корью средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести развернуто 100 коек, в резерве находится еще 100.

Для проведения дополнительной массовой иммунизации детей в возрасте от 6 мес -10 мес 29 дней, с целью исключения контакта с другими пациентами, в поликлиниках выделены отдельные прививочные кабинеты. Они работают по будням с 8.00-18.00.

 

#Астана #корь #больницы #койки #стационар

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