​Когда барьеров нет

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Юрий Ли

В детстве старший эксперт КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Кызылординской области Руслан Орлов мечтал стать учителем, как мама, которая работала преподавателем русского языка и литературы. Поэтому в первый класс пошел не просто хорошо подготовленным, умея читать, писать и считать, но и с большим воодушевлением – это был первый шаг к воплощению мечты. Но если вначале с предметами проблем не было, учеба давалась легко, то изучение государственного языка, который появился в учебной программе сразу после «прохождения» букваря, стало для первоклассника, росшего в русскоязычной среде, серьезным вызовом.

В семье тогда, в 1994 году, никто еще не овладел казахским языком. Не было и всемогущего Интернета, с помощью которого сейчас можно найти ответ на любой вопрос и даже самостоятельно выучить язык. В тот период, в начальных классах, чтобы у сына не возникло пробелов в знаниях, мама, помогая ему выполнять домашнее задание, нередко обзванивала казахскоязычных знакомых, обращалась к соседям. Руслан тоже ответственно относился к учебе, закономерно получая по предмету высокие отметки.

– Мне очень повезло с учителями-предметниками, казахский язык тоже не стал исключением. Если возникали какие-то вопросы, всегда можно было подойти, спросить и получить ответы. Однако потом стало понятно, что мои знания языка были невелики, не выходили за рамки школьной программы. Это позволяло получать хорошие отметки, в том числе итоговую четверку в аттестате после письменного выпускного экзамена. Тогда этот предмет еще не вошел в программу ЕНТ, – вспоминает кызылординец.

В школьные годы мечта Руслана о профессии учителя развеялась. Одно время хотел стать врачом, но недолго. И хотя он не очень благоволил к точным наукам, выбор определила школа. Гимназия № 3, в которой он учился, ориентировалась на углуб­ленное изучение физики. Было вполне реально освоить профессию нефтяника – популярную у местной молодежи, ведь регион входил в тройку лидеров в стране по добыче углеводородного сырья. Выбор пал на факультет нефти и газа Кызыл­ординского государственного университета им. Коркыт-ата.

С поступлением проблем не возникло, учился по гранту. Пригодились и знания казахского языка, который студенты изучали два семестра, успешно прошел Руслан в университете и курс делопроизводства на государственном языке. Однако новоиспеченный инженер со специализацией «технологические машины и оборудование», окончивший университет с красным дипломом, вакансию по профессии на нефтегазовых промыслах так и не нашел. Штаты компаний были полностью укомплектованы. Пришлось довольствоваться работой корректора в местной частной русскоязычной газете.

– По русскому языку у меня всегда были только пятерки, и когда попалось на глаза объявление о поиске корректора, решил откликнуться, – рассказывает Руслан Орлов. – Взяли. Была вакантной в редакции и должность корреспондента. Тоже предложили попробовать вне штата. Начал с небольших заметок, потом писал статьи, выходили в печать и полосные материалы. Пригласили в штат. Пять лет проработал коррес­пондентом.

– Именно работая в редакции газеты, впервые ощутил ограниченность своего знания государственного языка, – продолжает кызылординец. – Если в быту каких-то особых сложнос­тей с общением не возникало, то при посещении городских мероприятий, выездах в районы были большие пробелы в понимании выступающих. Пресс-релизы мы тоже нередко получали на казахском языке. Но работа мне пришлась по душе, было интересно. Чтобы соответствовать должности, пришлось совершенствовать свои языковые познания. Очень благодарен своим школьным учителям – база у меня была неплохая, грамматику освоил, теперь требовалось расширять словарный запас. Курсы не посещал, занимался самостоятельно. Старался больше общаться на языке великого Абая. Конечно же, вначале были ошибки в произношении, но, только пройдя этот путь, получилось развить речь и свободно говорить на государственном языке.

А в конце 2015 года в Кызыл­орде открылся Дом дружбы, вскоре был объявлен набор сотрудников в пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Кызыл­ординской области. Требовались специалисты со знанием казахского и русского языков, приветствовался опыт работы в средствах массовой информации. Руслан Орлов решил поучаствовать в конкурсе, предоставил свои публикации и успешно прошел собеседование на двух языках.

– В детстве профессия журналиста мне казалась недосягаемой. Я и представить не мог, что когда-нибудь окажусь в команде Ассамблеи народа Казахстана – уникального института общественного развития, призванного укреплять межнациональное согласие и объединять казахстанцев. Мы занимаемся информационным сопровождением и организацией многочисленных мероприятий, различных проектов и целевых программ областной АНК. Это очень интересная работа, от которой получаешь удовлетворение, – заключил Руслан Орлов.

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