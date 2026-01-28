Когда бизнес думает о городе

113
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Актау формируется культура меценатства

фото автора

В интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете «Turkistan» тема меценатства прозвучала предельно прямо и даже требовательно, разговор о социальной ответственности бизнеса зазвучал с новой силой. Глава государства напомнил предпринимателям простую, но принципиальную истину: творить благо – это не повинность, а почетная обязанность. И если уж бизнес вырос на родной земле, логично, чтобы часть его успеха возвращалась обществу.

По словам акима города Актау Абилкаира Байпакова, в областном центре уже есть предприниматели и крупные компании, которые не ждут указаний сверху, а по зову серд­ца и чувству ответственности вкладываются в развитие городской среды.

– Помогают и крупные недропользователи, на эти цели они выделяют значительные средства. В Актау реализовано немало проектов в рамках спонсорской помощи, – отметил аким.

Один из самых ожидаемых среди них – реконструкция набережной. Это место давно стало визитной карточкой города у моря, и его обновление способно придать Актау новое дыхание.

– У нас есть большие планы по реконструкции набережной. Вопрос обсуждался на встрече акима области с руководством компании NCOC. Сейчас ожидаем реализацию проекта. Также готовится реконструкция парка «Акбота» – тему его обновления горожане поднимают уже давно. Есть проект, и компания готова его поддержать, – рассказал Абилкаир Байпаков.

Еще одной точкой притяжения должен стать экопарк в районе Солдатского пляжа. В городе, где море не просто пейзаж, а часть образа жизни, благоустроенные общественные пространства ценят особенно.

– Мы хотим создать там современную зону отдыха – экопарк. В Актау не так много городских пляжей, и это будет важный проект для жителей, – подчерк­нул аким.

Впрочем, благотворительность – это не только крупные стройки и масштабные проек­ты. Иногда она начинается буквально с порога собственного здания. В этом году многие актаусцы обратили внимание на праздничное оформление отдельных объектов.

– В городе есть предприниматели, которые действительно следят за своими территориями. В этом году очень красиво были оформлены Holiday Inn и Saya Park. Когда открылся Saya Park, он сразу стал одним из любимых мест горожан, потому что предприниматели оформили зону отдыха перед торговым центром. Установили качели, лавочки, малые архитектурные формы, фонтан и с душой подошли к озеленению. По вечерам там гуляет молодежь, отдыхает старшее поколение, – прокомментировал аким.

По сути, речь идет о формировании новой городской культуры, где бизнес заботится не только о прибыли, но и о том, что видит человек, выйдя на улицу. И, как заверил Абил­каир Байпаков, акимат в этом вопросе не ставит палки в колеса.

– У каждого объекта есть прилегающая территория. Если предпринимателю нужен дополнительный участок для озеленения и благоустройства – не для коммерции, а для создания комфортной среды, мы готовы поддержать такие инициативы и все оформить законно, – пояс­нил он.

Накануне Наурыза глава города обратился к предпринимателям с особым призывом – украсить свои территории, подарить горожанам ощущение праздника.

– Когда вокруг красиво, это не только радует людей, но и положительно влияет на сам бизнес. Призываю предпринимателей, банки, все организации активнее участвовать в этом, – подчеркнул аким.

Говоря о меценатстве в его классическом понимании, Абилкаир Байпаков привел и конкретные примеры людей, чьи дела уже стали частью городской истории.

– У нас есть предприниматели, которые постоянно оказывают благотворительную и спонсорскую помощь. Например, Сунгат Муналбаев. При его участии построены Президентский парк и спортивный комплекс BS Arena. Гулжихан Жакаева реализовала проект оптово-распределительного центра. Поддержку городу оказывает и Архимед Буркитбаев, – отметил он.

Особенно ярко единство общества проявляется в тяжелые моменты.

– Когда происходили трагичес­кие события – авиакатастрофы, взрывы в Арысе, – руководители крупных компаний нашей области активно помогали. И не только бизнес. Простые горожане, таксисты, волонтеры, люди, которые сдавали кровь, – все объединялись, чтобы поддержать друг друга, – сказал аким.

Но сегодня перед страной стоит иная задача – научиться объе­диняться не только в беде, но и в созидании. Именно об этом говорил Президент, призывая формировать в Казахстане культуру осознанного меценатства.

И если одни уже вписали свои имена в летопись добрых дел, то для других, возможно, сейчас самое время сделать первый шаг – не по требованию, а по внутреннему убеждению.

#Актау #благотворительность #меценаты

