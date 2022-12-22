Когда деревья станут большими

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Серик Кабдулов

В Атырауской области за пять лет планируют высадить до семи миллионов деревьев. Но все ли они приживутся?

Уход за этими саженцами планируется возложить на лесохозяйственные учреждения. А в населенных пунктах следить за зелеными насаждениями будут соответствующие отделы акимата города Атырау и районов. Идея сама по себе хорошая. Но что если в погоне за количеством пострадает качество?

Так, на днях одна горожанка запечатлела на видео, как идет посадка саженцев в зимнее время. «Сажают саженцы! На улице – зима. Ну и дела!» – возмутилась она на странице в социальной сети.

На публикацию был дан ответ. По словам Татьяны Тегай, руководителя компании, занимающейся озеленением, ничего страшного в зимней посадке нет.

– В Атырау и в ноябре-декабре климат относительно теплый. Поэтому до минус 15 градусов сажать можно. Правда, с несколькими «но». Прежде чем посадить саженец, мы выкапываем землю – она выкапывается комками, ведь земля мерзлая. Так вот этими комками закапывать саженцы ни в коем случае нельзя. Кроме того, саженец должен быть с зак­рытой корневой системой. И следует обязательно привезти рассыпчатый грунт. В итоге, если высаживать деревья таким образом, за них можно не переживать. Более того, существует мнение, что высаженное зимой растение быстрее примется по весне, – отметила Татьяна Тегай.

Свое мнение высказал также док­тор сельскохозяйственных наук Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Болат Мухамбетов. По его словам, для Атырау большая проблема – полив. В городе не предусмотрено поливочное устройство, преимущественно воду возят водовозами.

– И поливать просто так нельзя, у нас земля засоленная, эффекта не будет. Мало что приживется, а если приживется – не будет роста, – говорит он. – Я уверен, что, сажая зимой саженцы, мы просто-напросто выбрасываем деньги на ветер. Прежде чем заняться озеленением, надо узнать мнение специалистов. Вот как раньше было? Сначала перед посадкой специалисты промывали почву, удаляли соль. Сейчас же об этом мало кто думает. А в Атырау кругом соль! Поэтому саженцы сажать бесполезно, если почву заранее не подготовить.

И подготавливать ее нужно, конечно же, не зимой, уверен Болат Мухамбетов. Посадки деревьев в декабре быть не должно.

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