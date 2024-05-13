Когда огласят приговор Бишимбаеву
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Верховный суд анонсировал заключительную часть суда над Бишимбаевым
Сегодня в 17:00 часов будет оглашен приговор по громкому делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова, передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, сегодня в суде были озвучены вопросы для присяжных. После чего судья и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату.
Так, по обвинению в отношении Бишимбаева по статье «Истязание» поставлено 4 вопроса, по обвинению за убийство поставлено 8 вопросов.
Кроме того, утверждено 3 вопроса по обвинению в отношении Байжанова по уголовной статье «Укрывательство преступления».
Ссылка предстоящего открытого заседания здесь.