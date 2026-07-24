Когда работа сделана с душой

Статьи,Благоустройство
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

В Алматы появилось новое общественное пространство – Flow Park, ставшее примером того, как совместные усилия государства и бизнеса способны изменить качество городской жизни.

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Для обычного алматинца Flow Park – это прежде всего место, где хочется проводить время. Проектировщики проделали большую работу по озеленению, освещению и монтажу систем полива… Вложив собст­венные средства, бизнесмены создали не просто красивый парк, а комфортное пространство, которое будет служить горожанам долгие годы.

Flow Park показывает, каким может быть результат, когда социальная ответственность бизнеса становится движущей силой преображения городской среды. По словам руководителя проекта Каната Тебеева, участие компании Kusto Home в создании парка стало закономерным продолжением той работы, которую компания проводит уже не первый год.

– Инициатором проекта выступило управление развития общественных пространств акима­та города, однако мы сознательно включились в процесс, потому что концепция парка полностью совпала с нашим видением того, какой должна быть современная городская среда, – говорит специалист.

По его словам, социальная ответственность для компании – не просто слова, а последовательная практика.

Ранее в рамках проекта Koktobe City было высажено более 1 500 деревьев и кус­тарников, включая плодовые деревья и ели. Другим примером стал геошатер «Высота Kusto» – высокогорный пункт отдыха и связи в горах Заилийского Алатау на перевале Мынжылкы, оборудованный спутниковой связью Starlink. Пространство открыто для всех жителей и гостей города, что способствует развитию экологического туризма. Flow Park стал логичным продолжением этого курса, причем компания не ограничилась ролью инвестора.

– Мы самым непосредственным образом приняли участие в осуществлении проекта: продумали систему озеленения, маршруты, методы полива... Для нас было важно создать не просто парк, а комфортное общественное пространство, которое прослужит людям долгие годы, – отметил Канат Тебеев.

Парк вдоль русла Большой Алматинки задуман так, чтобы люди могли гулять, заниматься спортом, отдыхать с семьей или друзьями, а также проводить время на природе, не покидая города. Общественное пространство изначально проектировалось как многофункцио­нальная среда с продуманным разделением зон. Здесь есть игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные и велозоны, скейт-парк, воркаут-­площадки, беговые и велосипедные маршруты, тихие аллеи для отдыха.

Надо признать, что Flow Park органично вписывается в существующую зеленую инфраструктуру Алматы. Расположенный рядом с Президентским парком, он стал продолжением сложившегося природного каркаса города и час­тью единой системы прогулочных, спортивных и рекреа­ционных маршрутов. Проект впечатляет и своим масштабом. Территория парка занимает около 6,6 га, объем инвестиций составил около 3 млрд тенге. Однако главным показателем хорошо выполненной работы авторы считают не размеры объекта, а качество.

Особый акцент сделан на благоустройстве и озеленении. В парке высадили около 700 деревьев. Для полива создана автономная система водоснабжения с отдельным резервуаром. Комбинированная система капельного и распылительного полива позволяет рационально расходовать воду и одновременно поддерживать растения в оптимальном состоянии.

– Сейчас лето, и вокруг все благоухает, а будет ли здесь также многолюдно зимой? – задаю вопрос собеседнику.

Как оказалось, продумана и круглогодичная эксплуатация парка. Зимой здесь будут установлены безопасные горки, сохранятся прогулочные маршруты. Для удобства посетителей организованы дополнительные парковочные места.

– Бизнес не просто деятельно участвует в рождении парка, но вместе с государством инвес­тирует в развитие городской среды. Такая модель позволяет создавать инфраструктуру нового качества быстрее, эффективнее и с учетом лучших мировых практик, – подчеркнул руководитель проекта.

#Алматы #благоустройство #парк #Flow Park

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