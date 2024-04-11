Когда университет слышит производство

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева второй год проводит международный форум «Наука и промышленность». Участие в нем приняли ученые, руководители крупнейших компаний, специа­листы, представители государственных органов. Как отметила председатель правления – ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина, конференция стала диалоговой площадкой, где наука и бизнес могут обсудить важные, актуальные направления сотрудничества.

Общий настрой встрече задала выставка стартапов, подготовленная студентами-первокурсниками. Молодежь представила не просто идеи, а готовые образцы из переработанного картона, пластика, программные продукты для оптимизации бизнес-процессов…

Приверженность вуза целям устойчивого развития отметила в ходе открытия форума заместитель руководителя управления предпринимательства и индус­триально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Ольга Григорьева. Она перечислила высокие рейтинги ВКТУ в сфере «зеленых» проектов, в том числе в рейтинге The Times Higher Education Impact, где университет вошел в первую тысячу университетов мира. В рейтинге QS Великобритании вуз получил пять звезд по категориям «преподавание», «трудоустройство», «устойчивое развитие». В рейтинге UI GreenMetric университет является лидером среди казахстанских вузов и занимает 100-е месте в мировом ранжировании. В 2023 году ВКТУ вошел в мировой рейтинг QS World University Rankings с позицией 904, показав достойные результаты по исследовательской деятельности, преподаванию, карьерному потенциалу, количеству иностранных студентов и преподавателей, экспертной оценке деятельности университета.

У ВКТУ действительно большой опыт коллаборации с предприятиями и зарубежными партнерами. По словам ректора, вуз представляет собой классический пример, когда в индустриально развитом регионе действует кузница инженерных кадров и одновременно университетская наука помогает предприятиям решать прикладные задачи. В ВКТУ разработано 20 образовательных программ специально для Ульбинского металлурги­ческого завода, Казцинка и других компаний. Уровень трудоус­тройства выпускников говорит сам за себя – 96%. Студентами вуза становится молодежь разных регионов, в том числе с юга Казахстана, а также из-за рубежа.

Начальник Научного центра АО «УМЗ» Манарбек Кылышканов привел в пример свой завод. Университет готовит для «Ульбы» специалистов по программам бакалавриата и магистратуры в области материалов ядерной энергетики, редких металлов и т. д. Представители завода участ­вуют в приемной кампании, отбирают абитуриентов и оплачивают их обучение.

– Таким образом, мы готовим для себя кадры, – пояснил руководитель научного центра. – Второе направление, по которому мы работаем с ВКТУ, это аналитическое сопровождение наших исследований.

По словам исполнительного директора по геологии ТОО «Qaz Gold Minerals» Олега Гавриленко, промышленные компании все больше разворачиваются в сторону сотрудничества с вузами. Производство довольно интенсивно меняется, начиная от законодательной базы и заканчивая технологиями, техническими решениями. В частности, в геологии в 2018 году был принят новый Кодекс «О недрах и недропользовании», открываю­щий новые возможности для инвесторов, повышающий инвес­тиционную привлекательность отрасли. Вместе с тем вузовские образовательные программы, основанные на прежнем опыте, не всегда успевают за этими изменениями. В ВКТУ проблему решают с помощью серьезной производственной прак­тики, плюс открытия филиалов и кафедр на предприятиях. Это повышает шанс сформировать таких выпускников, которые сразу вливаются в процесс.

– Технарь с прежней базовой подготовкой – не тот специалист, который нужен сейчас производству, – высказал мнение геолог. – Современный выпускник должен владеть не только технологическими аспектами, а еще IT и экономикой. Когда есть эти три аспекта, тогда получаются востребованные кадры. Вузы и предприятия живут в нес­колько разных реальнос­тях, поэтому сейчас со стороны государства прилагаются усилия, чтобы усилить связь. В том числе этому способствует форум ВКТУ «Наука и промышленность». Нужно больше разработок, которые вузы вели бы совместно с предприятиями. Причем это улица с двусторонним движением. И предприятия должны видеть в университете потенциал для развития своих технологий, и вуз должен предлагать идеи производственникам.

Тема компетенций молодых специалистов звучала на всех секциях, организованных в рамках конференции – по машиностроению, автомобилестроению, горному делу и металлургии, геологии, автоматизации и роботизации, искусственному интеллекту. Многие участники отметили, что роль профессионалов в прежнем представлении снижается. В связи с роботизацией и автоматизацией производств идет переход на удаленное управление. Соответственно, инженер будущего больше будет занят обслуживанием и настройкой оборудования. Компетенции, например, металлургов, обогатителей, энергетиков и других специалистов все больше будут смешиваться со знаниями технического обслуживания и ремонта.

Как отметил геомеханик финансово-инвестиционной корпорации «Алел» Жандос Калиакпаров, в идеале образование в технических вузах должно идти вместе с актуальными технологиями, но на деле оно, к сожалению, часто отстает на 5–7 лет. Студентам не хватает знаний программного обеспечения и современных методов работы на производстве. В качестве решения специалист предложил перевод инженерного образования под конкретные запросы компаний.

– Задача университетов, на мой взгляд, смещается больше в сторону науки, – пояснил геолог. – Предприятия должны разработать техзадания, в том числе на подготовку специалистов. А университет должен выстроить под них свою работу. Если у вуза не хватает собственного профессорско-преподавательского состава, можно пригласить из-за рубежа. Я, например, учился на геомеханика от корпорации. Это специальность, изучающая механику разрушения горных пород, на нее готовят в единичных вузах. Сейчас месторождения все глубже, те ресурсы, которые были на поверхности, разведаны и исчерпаны. За рудой надо спускаться глубже. Соответственно, возникают проблемы с устойчивостью выработок и с необходимостью новых технологий. Нужны новые подходы, которые бы позволили отрабатывать месторождения с низкой себестоимостью. Поэтому в ближайшей перспективе направление геомеханики будет очень востребовано. Очень перспективная специальность, но в Казахстане ни один университет не готовит геомехаников. Эту проблему можно и нужно решать.

По словам ректора ВКТУ Сауле Рахметуллиной, на сегодня университет выстроил структуру как раз под решение прикладных задач. Действует Центр компетенций Svart Engineering, где студенты участвуют в реальных разработках. По инициативе аграрного холдинга здесь разработали и изготовили опытный образец комплекса для внесения жидких удобрений. Он прошел испытания, подготовлена техдокументация для серийного производства на Костанайском агромеханическом заводе.

Продолжается реализация проекта по созданию отечественных медицинских имплантатов. На сегодня все, что касается медицинских изделий, на 97% – импорт. В ВКТУ, по сути, помогают основать в стране собственное производство. Уже соз­даны опытные образцы более 20 наименований медицинских инструментов, устройств и имплантатов, включая робот гексапод – от греческого exi, или шесть, и podos – нога. Эта конструкция, позволяющая малоинвазивным, то есть практически бескровным методом, лечить сложные многооскольчатые переломы. Несмотря на длительность клинических испытаний, на сегодня они на стадии завершения. Образцы, разработанные в стенах восточно-казахстанского вуза, успешно вживлены, медики отслеживают состояние пациентов. Следующий этап – сертификация изделий.

– Мы создали первую в Казахстане опытно-производственную линию по выпуску технологичных медицинских изделий, – отметила ректор. – Сформирована партнерская сеть.

Стратегическим стал совместный проект ВКТУ и Тяньзиньского университета по подготовке кадров в области автомобилестроения и обслуживания современных автомобилей. Китайская сторона оснастила Мастерскую Лу Бань специализированным учебным оборудованием, организовала стажировку восточно-казахстанских преподавателей. В итоге более 400 студентов сейчас получают образование на оборудовании современного автопрома. В планах – создание научно-исследовательского материаловедческого центра для поиска новых материалов, необходимых в производстве аккумуляторных батарей электрокаров.

Новая эра

Отдельное обсуждение на форуме получила тема искусственного интеллекта. По словам специалис­та республиканского Центра поддержки цифрового правительства Улжан Оспановой, по прогнозам в перспективе за счет ИИ будет сопровождаться 90% всех процессов. В нас­тоящее время идет разработка национальной концепции, призванной решить задачу, поставленную Президентом Касым-­Жомартом Токаевым – использовать ИИ для развития экономики страны. В новом до­кументе планируется продекларировать ряд принципов: высшую ценность человека по отношению к ИИ, запрет на делегирование ИИ управлен­ческих решений, кибербезопас­ность и другие.

В работе уже проявились проблемы. Есть сложности, например, в сборе и обработке данных – их пока недостаточно, чтобы ИИ мог обучаться. Отсутствуют суперкомпьютеры, способные работать с большими данными. Нет узких специалистов по ИИ, а также научных разработок в данной сфере. Все это как раз те ниши, которые открыты для университетской науки. Сейчас, по словам Улжан Оспановой, решается вопрос о выделении образовательных грантов на подготовку специалистов по ИИ для бизнеса.

– Искусственный интеллект, безусловно, имеет преимущества, – отметила специалист. – Впервые в Казахстане в правовом поле идет создание специализированной структуры по ИИ. У нашей страны огромные перспективы.

Решаем вместе

Исторически экономическим профилем Восточного Казахстана являлись горное дело и металлургия. Здесь действуют мировые производства цветных, драгоценных и редких металлов. Соответственно, в задачи ВКТУ как регионального технического вуза входит поддержка местной индустрии как кадрами, так и технологическими разработками. Как отметила глава университета Сауле Рахметуллина, в настоящее время идет создание Центра компетенций Industrial AI для разработки ИИ-систем в горно-металлургической отрасли и внедрения комплексных программно-аппаратных решений на основе ИИ. Речь о технологиях в разведке, добыче, обогащении, металлургии и вспомогательных процессах. В числе партнеров проекта – компьютерная компания «Рейтинг», Институт производственных систем Фраунхоффер (Германия), Институт Райнер Лемуана (Германия), Тяньзиньский университет. Еще один важнейший проект – соз­дание Казахстанско-немецкого института науки и технологий в области металлургии, добычи полезных ископаемых. Партнеры ВКТУ – Казахстанско-немецкий университет плюс Фрайбергская горная академия, Клаусталь, Рурский университет Бохум и другие.

В рамках форума участники форсайт-сессии «Устойчивое развитие горно-металлургического комплекса» заведомо очертили круг вопросов для деятельности будущих исследовательских центров. По словам начальника научного центра АО «УМЗ» Манарбека Кылышканова, в Казахстане отсутствует промышленная добыча сырья для бериллиевого и ниобий-танталового производств. Все сырье завод закупает за рубежом. При этом разведка месторождений в последние годы дала неутешительные результаты: найденная руда является многокомпонентной, бедной, сложной и затратной для извлечения. Соответственно, производственники хотели бы получить от науки новые методы поиска рудных запасов и эффективные способы получения готовой продукции.

– В последнее время произошел ряд трагедий на горнорудных объектах страны, – дал комментарий заместитель исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Ербол Закариянов. – Сейчас министерство по чрезвычайным ситуациям ужес­точает нормативы, требования. Это большая работа. Нам нужно исследование по систематизации подзаконных актов, которые уже накоплены, и актуальное исследование по промбезопасности на горно-металлургических производствах.

Еще одно важное направление – на стыке экономики и экологии. Промышленникам нужны решения, которые бы позволили вести разведку на водных объек­тах без вредного воздействия на природу. Кроме того, остро стоит проблема водоотлива при консервации отработанных рудников и водооборота при отработке «хвостов». Существующие технологии и требования несут компаниям огромные затраты.

– Уже сегодня нужно браться за исследование с условным названием «Рудник будущего», – высказал мнение заместитель руководителя ассоциации. – В будущем мы уйдем от шахт и карьеров. Примером может служить уран, который мы сегодня полностью добываем экологи­чески безопас­ным методом скважинного подземного выщелачивания. Такая же технология будет внедрена по добыче меди и других металлов. Наука должна получать финансирование на эти направления и продвигать их.

В целом, как заключили участники форума, в условиях, когда мировые технологические тенденции стремительно развиваются, отставание в применении инноваций грозит стране снижением конкурентоспособности и потерей перспективных направлений для развития экономики.