Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто

Слушания оказались яркими, эмоциональными и интересными, учитывая, что организаторы пригласили на мероприятие опытных и умею­щих донести мысль до аудитории экспертов, представителей Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Зал же был полон активистов и общественников, молодежных лидеров, ученых, представителей НПО. И всем им было интересно обсудить вопрос: стоит ли строить в стране АЭС, насколько это безопасно, выгодно, экологично?

Приглашенные спикеры в своих выступлениях представили планы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане. Представители же общественности области Жетысу поделись своими мнениями о строительстве станции и в формате «вопрос – ответ» устроили перекрестный разговор с экс­пертами.

Основной вопрос, который возник у представителей общественности, связан с применением современных технологий при строительстве АЭС. Также участники слушаний интересовались источниками финансирования потенциального проекта, пробле­мами утилизации отходов, наличия в Казахстане кадрового потенциала для эксплуатации такого сложного энергетического объекта и перспективами создания для местного населения новых рабочих мест.

Эксперты дали подробные ответы на все прозвучавшие вопросы. К примеру, что касается применения современных технологий, было отмечено: на текущий момент составлен шорт-лист передовых компаний мира по строительству АЭС, в него вошли зарекомендовавшие себя фирмы из Франции, КНР, Южной Кореи, России.

Касательно стоимости строи­тельства было отмечено, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются затем низкой стоимостью ее эксплуатации в сочетании с большим сроком службы подобного объекта. Специалисты также детально пояснили вопрос экологической безопасности работы станции, отметив, что у АЭС отсутствует радиационный фон, а выбросы СО2 минимальны в сравнении с их эмиссией от городских ТЭЦ.

Что касается утилизации отходов, то при работе реактора мощностью 1 200 МВт ежегодно образуется 50–60 кубометров радиоактивных отходов. Сейчас есть эффективные технологии для безопасного обращения с отработанным топливом. Строго говоря, его нельзя считать отходом, поскольку в нем остается не выгоревший до конца уран и дополнительно образуется плутоний – еще один элемент, который используется в ядерном цикле.

После переработки отслужившего свое топлива специалисты получают сырье для нового уранового «горючего» – с необходимой энергетической составляющей.

Что касается наличия специалистов, то в рамках строительства объекта, конечно, будет организовано обучение местных кадров.

Приглашенные на обсуждение эксперты подчеркнули: рассматривае­мые для строительства АЭС технологии являются безо­пасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+. Этот тип отвечает всем требованиям МАГАТЭ и имеет улучшенные экологические показатели.

Когда у зала иссякли вопросы, свое мнение относительно развития отечественной атомной энергетики высказали видные представители общественности области Жетысу.

Заслуженный ветеран энергетической отрасли, экс-директор АО «Талдыкорганская транспортно-­электросетевая компания» Серик Демидов отметил, что действительно пришло в Казахстане время строить АЭС, ведь атомная энергия является стабильным источником генерации. В этой связи строительство станции позволит внести значительный вклад в экономическое развитие республики.

– Я проработал более 30 лет в сфере электроэнергетики, – подчеркнул спикер. – Мы все знаем, что Казахстан в целом является энергодефицитной страной. Построенная от Павлодарской области транзитная линия Север – Юг уже сегодня является недостаточной. В ближайшем будущем мы непременно почувствуем дефицит электроэнергии. Для разработки проектно-сметной документации и строительства АЭС потребуется лет десять. Но мы не можем стоять на месте. Вот в Костанайской области открываются новые заводы, фабрики. А почему не в нашей области? Да потому что у нас наличествует дефицит электроэнергии. К примеру, в зимний период жителями региона потребляется более 35 мегаватт, а станция в Текели вырабатывает всего 24 мегаватт.

Экс-руководитель ТОО «АСПМК-519» Виктор Сычев отметил, что имеющийся сегодня дефицит элект­роэнергии восполняется ее покупкой за рубежом, что для страны невыгодно, поскольку дорого.

– Мы имеем большие программы по развитию возобновляемых источников энергии, но они не обладают требуемой стабильностью генерации, нам нужна мощная электростанция для восполнения дефицита электроэнергии. Решение – строительство собственной АЭС, и даже не одной, а нескольких надежных станций, – сказал Виктор Сычев.

Председатель общества юридических лиц «Qazaqstan Chernobyl Ardagerleri», Совета ОО «Ветераны и инвалиды Чернобыля области Жетысу» Мустафа Хусаин подчеркнул, что полностью поддерживает идею строительства АЭС в Казахстане.

– Мир уже развивает термоядерную энергетику, а мы все еще плетемся в хвосте, обсуждая воп­рос строительства АЭС. Нужно поддержать инициативу, ведь мы и наши внуки должны жить в развитой стране, – подчеркнул Мустафа Хусаин.

От лица молодежи региона выступил Еркебулан Жакан, который заявил о поддержке новым поколением казахстанцев строительства АЭС, отметив, что с развитием технологий потреб­ление энергии растет и, если не принимать срочных мер, Казахстан столкнется с проблемами.