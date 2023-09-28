Когда закончат ремонт и строительство дорог до Алаколя

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

В ходе брифинга председатель правления "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев озвучил сроки завершения строительства и ремонта автодорог до Алаколя, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"В области Абай на сегодня 51 км объездных дорог. До конца года планируем открыть проезд по ним. В рамках реконструкции предусмотрено 13 объектов придорожного сервиса от Талдыкоргана до Усть-Каменогорска. Трасса "Калбатау - Алаколь" - часть этого большого проекта. Со стороны Алматы к Алаколю проезд уже с этого года полностью сдан", - сообщил Касымбаев.

По его словам, на участке уже функционирует 4 санитарно-гигиенических узла.

"На этих дорогах работает один подрядчик - "Корпорация сити", в рамках льготного кредита КНР. Планируют завершить к концу 2024 года", - заключил спикер.

#строительство #дороги #ремонт #Алаколь

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