Количество автомобилей в Казахстане перевалило за 5 млн

В июле 2023 года в Казахстане, по данным МВД, на учет поставлено 169,3 тысячи автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу бюро нацстатистики.

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На 1 августа 2023 года количество зарегистрированного автотранспорта в Казахстане составило 5 015,2 тысячи, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы. За год число авто выросло на 15%.

В то же время из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю (45,1%) составляют с объемом двигателя от 1 500 до 2 000 куб. см.

Среди грузовиков больше всего авто с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см (72%).