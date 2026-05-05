Нарушений на казахстанских электростанциях стало меньше на 15%

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее об этом проинформировал Глава Кабмина Олжас Бектенов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства при рассмотрении итогов прошедшего отопительного периода и подготовки к предстоящему сезону Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в рамках принимаемых по поручению Президента мер, повышающих надежность энергетической инфраструктуры, зима в Казахстане прошла без аварийных ситуаций.

«Прошедший отопительный сезон завершен без критических аварийных ситуаций. Количество технологических нарушений на электростанциях в сравнении с прошлым годом сократилось на 15%. Достигнут исторический максимум выработки электроэнергии – 17 тыс. МВт, что на 7% выше уровня прошлого отопительного периода. Данные факты подтверждают достаточно высокий уровень подготовки к прошедшей зиме», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он акцентировал внимание на необходимости своевременной подготовки объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

«Акиматам регионов в двухнедельный срок провести все конкурсные процедуры и приступить к ремонтным работам. Никакой лишней бюрократии здесь не должно быть. Ремонт объектов теплоснабжения необходимо завершить не позднее конца августа. Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения», — отметил Олжас Бектенов.

Подчеркнуто, что подготовка к отопительному сезону должна идти с учетом климатических особенностей регионов и строго в установленные сроки.

«По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должна быть полностью подготовлена к запуску до 15 сентября, а в остальных регионах до 15 октября. Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с регулярным выездом на объекты», — подчеркнул руководитель Правительства.
#Правительство #нарушения #электростанции #Олжас Бектенов #сокращения

