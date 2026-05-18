Казахстан представил в Баку модель человекоцентричного городского развития

По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF-13) в Баку. Мероприятие проводится под эгидой ООН-Хабитат – платформы для обсуждения вызовов быстрой урбанизации и ее влияния на города, общество, экономику и климат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Правительства

Форум объединил более 20 тыс. участников из более чем 100 стран. Среди них главы государств и правительств Узбекистана, Кыргызстана, Сербии, КНР, Грузии, Болгарии, Кении, Маврикий, а также руководители международных организаций, академических и деловых кругов. В составе казахстанской делегации – аким города Астана, заместитель акима города Алматы, руководители акиматов ряда областей и городов.



В ходе выступления Премьер-министр отметил важность глобальной повестки устойчивого городского развития. Сегодня более 63% населения Казахстана проживает в городах, которые становятся локомотивами экономического роста и центрами притяжения человеческого капитала.

«В соответствии со стратегическим курсом Президента Касым-Жомарта Токаева одним из приоритетов государственной политики является обеспечение комфортных условий жизни и возможностей для достойного трудоустройства. Правительством реализуется человекоцентричный подход, где фундаментом «городов для граждан» служат безопасность, доступность и экологичность», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В январе 2026 года в Казахстане был принят новый Строительный кодекс, закрепивший единые стандарты архитектурного проектирования и комплексного городского планирования. Кроме того, во всех регионах страны созданы центры урбанистического развития.

Глава правительства отметил, что устойчивое развитие городов требует комплексного ответа на современные вызовы, включая технологическое развитие и искусственный интеллект, водную безопасность, изменение климата и повышение устойчивости городской инфраструктуры. По этим направлениям ведется последовательная работа. Одним из примеров нового подхода к городскому развитию является проект Alatau City, который формируется как центр передового урбанистического роста. Городской кластер ориентирован на привлечение международных инвестиций, внедрение современных управленческих технологий и инновационных решений для формирования комфортной, устойчивой и технологичной городской среды.

Олжас Бектенов подчеркнул, что объявление Президентом Касым-Жомартом Токаевым 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегический фокус на технологическую трансформацию, а также на развитие и управление современными городами. На сегодня в Казахстане сформирована правовая база для безопасного, прозрачного и человекоцентричного применения искусственного интеллекта. В прошлом году был принят соответствующий закон. В настоящее время через цифровую экосистему электронного правительства доступно более 1200 государственных услуг. Отмечена готовность Казахстана к обмену опытом в сфере ИИ в рамках международного сотрудничества, в том числе на платформе созданного в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО.

В контексте стремительного развития городов особое значение имеют вопросы климатической устойчивости и водной безопасности.

«Новая Конституция Казахстана, принятая на общенациональном референдуме, закрепляет охрану окружающей среды в качестве одной из фундаментальных государственных ценностей. Сегодня, на фоне изменения климата и растущего дефицита водных ресурсов, управление водными ресурсами становится неотъемлемой частью устойчивого городского развития», – отметил Олжас Бектенов, подчеркнув важность инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой Организации Объединенных Наций.

Кроме того, обозначена значимость прошедшего в Казахстане Регионального экологического саммита, который придал серьезный импульс практическому взаимодействию стран Центральной Азии по вопросам климатической и экологической устойчивости, водной безопасности.

Отдельно отмечено сотрудничество Казахстана с ООН-Хабитат и участие в национальных и международных инициативах, направленных на продвижение устойчивого и жизнестойкого городского развития. В прошлом году Казахстан провел первый Национальный урбанистический форум в Кызылорде, объединивший государственные органы, международные организации, экспертов и представителей бизнеса. В рамках глобальной инициативы Making Cities Resilient 2030 Астана получила статус Resilience Hub – первой подобной платформы в Центральной Азии. Вместе с тем в Алматы планируется запуск Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, который станет площадкой региональной координации и совместной работы по продвижению общих приоритетов.

Олжас Бектенов подтвердил приверженность Казахстана открытому диалогу и практическому партнерству в решении глобальных городских вызовов.

В рамках форума в Баку проходит выставка Urban Expo, где участникам мероприятия также представлен национальный павильон Казахстана. Экспозиция отражает современный подход страны к развитию устойчивых, комфортных и экологичных городов через обновление общественных пространств, инфраструктурные решения и новые градостроительные проекты. Особое внимание уделено проекту Green ID — инициативе, направленной на озеленение городов, повышение их климатической устойчивости и качества городской среды.