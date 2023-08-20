Количество жертв пожаров на Гавайях перевалило за 100

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Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести. На сегодня спасателями обследовано почти 60% сгоревших территорий. Ожидается, что по окончании поисковых работ число погибших может стать в два раза больше. Жители почти полностью уничтоженного стихией города Лахайны разочарованы реакцией властей на бедствие. По их словам, такого числа жертв можно было избежать, если бы они были предупреждены о надвигающейся опасности. Сейчас некоторые из них возвращаются на пепелища своих домов в надежде найти хоть что-то уцелевшее.

Накануне на фоне резкой критики в отставку ушёл начальник Управления по ЧС округа Мауи.

