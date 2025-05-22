Коллегия Минобороны: министр определил приоритетные задачи развития войск

Армия
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Под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в Карагандинском гарнизоне состоялось выездное заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги зимнего периода обучения 2024–2025 гг. и определены приоритетные направления деятельности на летний учебный период

Фото: Минобороны

В ее работе приняли участие руководящий состав Министерства обороны, Генерального штаба, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и войсками региональных командований, а также начальники военных учебных заведений.

Глава оборонного ведомства акцентировал внимание на изменениях в геополитической обстановке. С учетом анализа зарубежного опыта ведения современных боевых действий он обозначил приоритеты в подготовке казахстанской армии.

Заслушаны доклады первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова о состоянии боевой и мобилизационной готовности и заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах.

Заместители министра обороны уделили особое внимание вопросам подготовки мобилизационного резерва, планирования сборов с военнообязанными, развития системы службы в резерве, поддержания твердого уставного порядка в воинских частях, недопущения правонарушений и преступлений.

Обсуждены отдельные вопросы повышения уровня подготовки войск, кадрового потенциала, тылового и технического обеспечений.

Подводя итоги, министр обороны поставил перед командным составом ряд приоритетных задач. Среди них – подготовка операторов БПЛА с отработкой задач тактической разведки, организация практических занятий по боевой и специальной подготовке, подготовка инженерно-саперных подразделений, усиление мер безопасности, соблюдение требований по обращению с оружием и др.

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