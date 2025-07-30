С ходом развития системы подготовки кадров и реа­лизации экологической акции «Таза Қазақстан» ознакомились сенаторы во время очередных встреч со своими избирателями.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутат Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев посетил Академию Комитета национальной безопасности, где ознакомился с процеду­рами отбора кандидатов, образовательными программами подготовки и переподготовки сотрудников, системой воспитательной работы, а также материально-технической базой академии. Особое внимание было уделено внед­рению современных образовательных технологий, развитию аналитического мышления у курсантов, подготовке специалистов в области информационной безопасности и противодействия гиб­ридным угрозам. В ходе встречи с руководством и преподавателями академии речь шла о перспективах совершенствования кадровой подготовки, усилении научной составляющей и расширении международного сотрудничества в сфере безопасности.

– Академия КНБ вносит значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и стабильности страны. Именно здесь закладываются основы профессиональной подготовки, формируется новое поколение компетент­ных, высокомотивированных и глубоко преданных своей стране специалистов, способных эффективно противостоять современным вызовам и угрозам.

Высокий уровень дисциплины, интеллектуаль­ного развития и моральной устойчивости курсантов свидетельствует о системной и качественной работе коллектива академии, – отметил сенатор Галиаскар Сарыбаев.

С ходом реализации экологической акции «Таза Қазақстан» в Кызылординской области ознакомились сенаторы Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов. Вместе с акимом Кызылорды Нуржаном Ахатовым сенаторы посетили ряд городских объектов, в том числе Президентский парк, аллею Коркыт-ата и площадь Государственных Символов. Территории всех этих объектов благоуст­раиваются в рамках поручений Главы государства по созданию комфорт­ной городской среды. Было отмечено, что за последние три года реа­лизовано более 400 проектов, ведется комплексная работа по озеленению областного центра и улучшению инфраструктуры.

Сенаторы подчеркнули, что инициированная Президентом экологическая акция «Таза Қазақстан» сегодня приобрела общенациональный характер. Она играет важную объединяю­щую и воспитательную роль в обществе.

– Кызылорда демонстрирует убедительный пример того, как инициативы Главы государства могут быть успешно реализованы на местах. Уверены, что системная работа в этом направлении будет продолжена, а регион будет развиваться как один из образцовых центров экологической устойчивости и благоуст­ройства, – отметил сенатор Наурызбай Байкадамов.

Сенатор Руслан Рустемов акцентировал внимание на важнос­ти социальной ответственности бизнеса, благодаря которому в области построено уже более 80 спортивных объектов и отремонтированы десятки фасадов жилых домов. Парламентарии подчеркнули, что поручения Главы государства реализуются в регионе достаточно качественно. Они демонстрируют высокую эффективность и находят поддержку у местного населения.

Кризисный центр «Үміт» в Астане, оказывающий временную защиту и психологическую помощь женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия, посетил депутат Андрей Лукин. Сенатор ознакомился с условиями проживания, спект­ром предоставляемых социальных и медицинских услуг, а также встретился с коллективом и

подопечными учреждения.

Участники встречи обсудили вопросы совершенствования законодательных и институцио­нальных механизмов защиты пострадавших, усиления координации между профильными ведомствами, а также повышения эффективности профилактики повторных случаев насилия. Депутат рассказал, что в прошлом году был принят важный закон, направленный на ужесточение наказания за проявление насилия в отношении женщин и детей, расширение превентивных мер, а также усиление правовой защиты уязвимых категорий граждан.

– Борьба с бытовым насилием – один из приоритетов государственной политики, направленной на защиту достоинства и прав каждого гражданина. Государство предпринимает системные шаги, чтобы не только пресечь подобные преступления, но и предупредить их. Парламент уже принял важный закон, усиливающий ответственность за насилие в семье и расширяющий меры поддержки для пострадавших. Мы продолжим совершенствовать законодательство, развивать профилактику, реабилитацию и создавать безопасную и уважительную среду, где женщины и дети будут чувствовать себя защищенными и услышанными, – подчеркнул Андрей Лукин.

По словам сенатора, процесс совершенствования законодательства в этой сфере продолжается – в том числе через обратную связь с учреждениями, оказывающими помощь на местах.

В рамках рабочей поездки парламентарий также встретился с активом столичного района «Сарыарка». Главными темами для обсуждения стали актуальные вопросы социально-экономического развития: благоустройство придомовых территорий, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, доступ горожан к медицинской помощи и образовательной инфраструктуре. Сенатор отметил, что инициированная Главой государства акция «Таза Қазақстан» стала важным объединяющим фактором, способствующим формированию экологичес­кой культуры, вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства и улучшению качества жизни.

– Акция «Таза Қазақстан» приобретает по-настоящему общенациональный характер, объединяя усилия государственных органов, общественности и простых граж­дан. Это важный инструмент формирования ответственного отношения к окружающей среде и укрепления чувства общей ответственности за будущее страны, – подчеркнул Андрей Лукин.