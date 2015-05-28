Кому полезен «Даму»

Свежий выпуск
520
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
За весь период реализации программы по первому направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив» было одобрено 240 проектов, включая лизинг – 7 проектов, программу развития моногородов – 20. По третьему направлению «Поддержка экспортоориентированных производств» была оказана поддержка 25 предпринимателям-экспортерам. В общей сложности было одобрено 265 проектов на общую сумму более 35 млрд тенге. По направлению «Гарантирование» зеленый свет был дан 47 проектам на 1,8 млрд тенге.
Также была проделана большая работа в области нефинансовой поддержки начинающих, действующих и потенциальных предпринимателей. Обучение по программе «Бизнес-советник» за 2009–2014 годы прошли 5 453 начинающих предпринимателя, «Бизнес-советник-2» – 242 действующих предпринимателя. По программам «Деловые связи» и «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» необходимые знания получили 205 действующих бизнесменов. Эти программы ориентированы на повышение уровня компетенции руководителей малого и среднего бизнеса. На сегодня уже собрано более 50 заявок от предпринимателей, которые в ближайшее время пройдут обучение. Также в прошлом году в проекте «Школа молодого предпринимателя» приняли участие 60 студентов, двое из которых получили безвозмездный грант на развитие собственного дела.
В центр обслуживания предпринимателей за прошлый год и I квартал нынешнего года обратились 3 550 клиентов, которым было оказано 6 742 консультации по программам поддержки предпринимательства, а также в области юриспруденции, маркетинга, бухгалтерского учета и разрешительных процедур. По сервисной поддержке с 2011 по 2014 год было оказано 4 862 услуги действующим предпринимателям.
Сегодня региональным филиалом проводится активная работа по продвижению единой программы поддержки предпринимательства «ДКБ-2020».

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
США отменили 83% программ USAID
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Мегаполис станет еще зеленее
Радость новоселья
Признательность за труд
Огнеборец – профессия отважных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]