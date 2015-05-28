Кому полезен «Даму» Свежий выпуск 520 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

За весь период реализации программы по первому направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив» было одобрено 240 проектов, включая лизинг – 7 проектов, программу развития моногородов – 20. По третьему направлению «Поддержка экспортоориентированных производств» была оказана поддержка 25 предпринимателям-экспортерам. В общей сложности было одобрено 265 проектов на общую сумму более 35 млрд тенге. По направлению «Гарантирование» зеленый свет был дан 47 проектам на 1,8 млрд тенге.

Также была проделана большая работа в области нефинансовой поддержки начинающих, действующих и потенциальных предпринимателей. Обучение по программе «Бизнес-советник» за 2009–2014 годы прошли 5 453 начинающих предпринимателя, «Бизнес-советник-2» – 242 действующих предпринимателя. По программам «Деловые связи» и «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» необходимые знания получили 205 действующих бизнесменов. Эти программы ориентированы на повышение уровня компетенции руководителей малого и среднего бизнеса. На сегодня уже собрано более 50 заявок от предпринимателей, которые в ближайшее время пройдут обучение. Также в прошлом году в проекте «Школа молодого предпринимателя» приняли участие 60 студентов, двое из которых получили безвозмездный грант на развитие собственного дела.

В центр обслуживания предпринимателей за прошлый год и I квартал нынешнего года обратились 3 550 клиентов, которым было оказано 6 742 консультации по программам поддержки предпринимательства, а также в области юриспруденции, маркетинга, бухгалтерского учета и разрешительных процедур. По сервисной поддержке с 2011 по 2014 год было оказано 4 862 услуги действующим предпринимателям.

Сегодня региональным филиалом проводится активная работа по продвижению единой программы поддержки предпринимательства «ДКБ-2020».