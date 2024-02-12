Кому в Казахстане «на лапу дают»?

Тематическое заседание Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова называлось «О вопросах противодействия коррупции в социальной сфере». Открывая заседание, председатель комитета отметил особую актуальность темы и призвал участников к обсуждению конкретных проблем для дальнейшей разработки действенных законодательных инициатив.

Выступая перед депутатами, руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов отметил, что на социальный блок выделяются многомиллиардные бюджетные средства. В текущем году эта сумма составила 8,8 трлн тенге, в прошлом году – 8,1 трлн тенге. Однако отсутствие должного контроля и прозрачности является благоприятной почвой для коррупции.

– В 2023 году в социальной сфере зарегистрировано 311 коррупционных преступлений, в том числе в области образования – 155, здравоохранения – 64, пенсионного обеспечения – 7, социальной защиты – 29, медико-социальной экспертизы (определение инвалидности) – 56. Осуждены 92 лица. Основными причинами совершения правонарушений служат непрозрачность деятельности и корыстная заинтересованность при исполнении служебных обязанностей. Не исключены со стороны самих граждан факты «предложений об ускорении получения» тех или иных услуг или выдачи «незаконных заключений», – доложил Саян Ахметжанов.

Он также подчеркнул, что уголовно-следственная практика – это борьба с последствиями, необходимо устранять причины и условия коррупции. Для этого в Законе «О противодействии коррупции» предусмотрены такие инструменты, как антикоррупционный мониторинг и другие. Например, в июне 2023 года завершен внешний анализ коррупционных рисков в системе образования, по итогам которого зарегистрированы 35 уголовных дел с ущербом государству на 7 млрд тенге, выработаны 14 рекомендаций. С их учетом на сегодня созданы правовые условия для оцифровки процесса планирования бюджета, а также внедрен пилотный проект «Единое хранилище данных бухгалтерских операций», который уже показал свою эффективность.

С докладами о том, как с коррупцией борются в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере, а также в сфере туризма и спорта, выступили представители соответствующих министерств. Доклад представителя Минтуризма стал триггером для депутата Елнура Бейсенбаева. Он вспомнил, как полтора года назад его коллеги разработали законопроект по регулированию деятельности букмекерских контор, по борьбе с лудоманией, а уполномоченный орган подозрительно затягивает с заключением к документу. В этом депутат видит не иначе как лобби букмекерских контор, а может, и лудоманов, не желаю­щих, чтобы с ними боролись.

– Президент проводил заседание Совета безопасности в сентябре 2023 года. Он обозначил, что в Казахстане есть проблема. По разным неофициальным данным говорится, что в этой сфере оборот средств составляет более триллиона тенге. Но Правительство уже полтора года держит этот законопроект. У нас подоз­рения, что все букмекерские конторы и те, кто занимается лотерейным бизнесом, уже на каких-то «серых» встречах говорят, мол, мы вам не проведем этот законопроект, мы всеми силами будем придерживать его. Какими силами? Однозначно они хотят предложить большие деньги. Вот где у нас кроется коррупция. Здесь у меня четкие подозрения, направленные в сторону Правительства. Почему Правительство держит этот законопроект полтора года? – спросил депутат, грозно глядя на вице-министра туризма и спорта Мираса Тулебаева.

Не выдержав тяжелого депутатского взора, вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев рассказал о затяжных процедурах, сослался на необходимость анализа регуляторного воздействия, который проводится в несколько этапов, публичных обсуждений, обсуж­дения на портале «Открытые НПА». Эта процедура занимает официально 45 рабочих дней минимум. Также могут быть продлены сроки в случае ряда несогласий.

– Не исключаю, что есть элемен­ты лоббизма, с которыми мы сталкиваемся, которые идут по линии Нацпалаты предпринимателей «Атамекен», поскольку их задача – защищать права предпринимателей. На всех площадках мы открыто с этим боремся. Анализ проводился в отношении 17 поправок, законопроект предусматривает 55 поправок. Поэтому говорить, что Правительство это держит намеренно, думаю, не совсем правильно, – попытался оправдаться вице-министр.

Мажилисмен Даулет Мукаев считает, что в стране наблюдается тотальная коррупция и нет сфер, где не процветала бы «болезнь грязных рук».

– Везде она присутствует – буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы устройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие воп­росы. Это обучение, семья, трудоустройство. Очень много пос­тупает писем от наших граждан из Кызылординской области, из других регионов. Например, чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем – просят до полутора миллиона. Когда я получаю такие письма, я их нап­равляю, чтобы они обращались в Антикор, даю контактные данные, – сказал мажилисмен.

Говорили депутаты и о необходимости ужесточения наказания за коррупцию. Мажилисмен Нурлан Ауесбаев считает, что досрочное освобождение осужденных за коррупцию через 1–2 года после заключения несправедливо.

– Не будет успешных реформ, если наши чиновники будут действовать как хозяева, а не как слуги народа. Из-за коррупции в обществе сформировалось мнение, что квалификация госслужащих находится на низком уровне. А это понижает репутацию государства и Правительства. Поэтому необходимо устранять не только коррупцию, но и условия, которые ее порождают. Борьба с коррупцией продолжается, – заявил Нурлан Ауесбаев.

Заслушав доклады, депутаты задали представителям ответственных госорганов вопросы и внесли предложения по борьбе с коррупцией в социальной сфере. Например, как будет контролироваться качество медоборудования в соответствии с его стоимостью, кого будут привлекать к ответственности за преступления в сфере образования, как происходит реакция на жалобы по поводу бытовой коррупции, какие меры борьбы с причинами коррупции будут приняты, как планируется использовать мировой опыт для совершенствования сферы. Были подняты и другие вопросы.

– В ходе подготовки к сегодняшнему заседанию мы увидели некоторые системные проблемы. В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект по борьбе с коррупцией. В его рамках мы готовим несколько новых поправок. Совместно с нашими коллегами в Правительстве нам нужно внести необходимые коррективы в этой сфере. Они и станут реальным результатом сегодняшней встречи, – подытожил обсуждение Асхат Аймагамбетов.