Кому в Казахстане «на лапу дают»?
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Лаура Тусупбекова
Похоже, назначение главой Кабмина человека из антикоррупционной службы подвигло депутатов решительнее бороться с коррупцией. Они считают, что коррупция в Казахстане сопровождает человека с момента рождения до ухода в мир иной. «Дать на лапу» в роддоме, чтобы акушеры были внимательны, чтобы устроить ребенка детский сад, чтобы взяли на работу... «Дать на лапу», чтобы выделили место на кладбище. Как сделать так, чтобы в стране не приходилось «давать на лапу», рассуждали на заседании в Мажилисе.