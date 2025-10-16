В рамках визита в Вашингтон вице-премьер – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел ряд встреч с членами Конгресса США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Во время переговоров с конгрессменом, членом Комитета по бюджету и налогам, сопредседателем кокуса «Казахстан – США» Джимми Панеттой, стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

Серик Жумангарин поблагодарил конгрессмена за поддержку Казахстана в продвижении вопроса об отмене поправки Джексона-Вэника и выразил надежду на скорейшее урегулирование данного вопроса в Конгрессе США.

Вице-премьер отметил, что Казахстан остается стабильной и предсказуемой площадкой для инвестиций и ведения бизнеса. Он проинформировал о встречах с представителями Торговой палаты США в рамках продолжения диалога, начатого Президентом Казахстана с американским бизнесом в сентябре в Нью-Йорке. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения присутствия американских университетов в Казахстане. Сегодня в Казахстане работают порядка 30 зарубежных вузов, из них два – американских. Страна открыта для партнерства с ведущими образовательными центрами мира.

Совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Ерболатом Досаевым Серик Жумангарин также встретился с конгрессвумен Кэрол Девайн Миллер. Стороны сделали акцент на важности развития экономических отношений между Казахстаном и США, в том числе в сферах энергетики, искусственного интеллекта, цифровизации и других.

Ерболат Досаев представил видение Казахстана по формированию новой технологической экономики и укреплению роли страны как ключевого партнера США в Центральной Азии. Кэрол Миллер отметила важность развития сотрудничества для будущих поколений и подчеркнула готовность содействовать его дальнейшему укреплению.

Также вице-премьер Казахстана встретился с членом Комитета по бюджету и налогам, конгрессменом Томасом Суоззи, на которой обсуждался ход рассмотрения вопроса об отмене поправки Джексона-Вэника. Стоит отметить, что все конгрессмены на встречах подтвердили готовность оказывать поддержку Казахстану в этом направлении.