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​Конкурентам не догнать
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Оставить позади всех потенциальных конкурентов, по словам Владимира Аксенова, директора предприятия, входящего в первую десятку мировых производителей конденсаторов, помогла Государственная программа индустриально-инновационного развития страны. В настоящее время ТОО «УККЗ» поставляет свою продукцию крупнейшим потребителям Казахстана и стран СНГ. В их числе такие промышленные гиганты, как ОАО «Лукойл», КО «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры», Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО «Роснефть».

Общая сумма инвестиционных вложений составила более 1 млрд тенге.

– Мы стали первыми, кто на сегодня поставляет 500-киловольтные трансформаторы на российский рынок, – рассказывает Владимир Аксенов. – В емкостных трансформаторах, которые производятся на нашем предприятии, к примеру, нуждается проект по строительству всем известного крымского моста, возводимого через Керченский пролив.

Кстати, они уже в дороге, а российские партнеры как раз ведут монтаж подстанций.

Ведущие специалисты предприятия уверены, что успех возможен только в том случае, если опережаешь, хотя бы на полшага своих конкурентов.

– За последние 15 лет мы практически полностью обновили всю линейку выпускаемой продукции и это, безусловно, главная причина того, что она является конкурентоспособной, – продолжает рассказ технический директор ТОО «УККЗ» Павел Попов. – Наше оборудование – высокоточное, что как раз и привлекает энергопередающие компании, в том числе транзитные.

В данный момент предприятие ставит перед собой другую задачу – коммерциализировать проект, поставить на конвейер выпуск инновационной продукции. Для этого, правда, придется приобретать станочное оборудование нового поколения. Но, как говорится, игра стоит свеч, а спрос на изделия с торговой маркой УККЗ большой.

В дни посещения завода на одном из его переделов познакомились со специалистами из Кыргызстана, которые приобретают 6 емкостных трансформаторов. Они на месте наблюдали за процессом сборочных и наладочных работ.

Представитель ОАО «Электрические станции» из Бишкека Максат Нуралиев подтвердил, что интересующая кыргызских партнеров продукция больше нигде на постсоветском пространстве пока не производится, только в Усть-Каменогорске. Заказчика устраивает и цена, и то, что поставки прямые.

Год, предшествовавший введению новой денежно-кредитной политики в нашей стране, был непростым для экспортоориентированного предприятия. Несмотря на экономические трудности, на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе сумели сохранить и коллектив и заказчиков своей продукции. В настоящее время завод постепенно возвращается к прежним объемам экспортной выручки и продолжает трудиться над разработкой новых инновационных проектов.

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