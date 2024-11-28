Конкурс «Лучшая молодая семья-2024» прошел в столице

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Управление по вопросам молодежной политики города Астаны провело конкурс "Лучшая молодая семья-2024"

Фото: акимат Астаны

Заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны Назгуль Макжанова отметила, что сохранение целостности Родины неразрывно связано с миром в каждой семье.

"Семья-это опора любого государства, основа воспитания поколений. И любовь к родной стране, земле, и чувство патриотизма берут свое начало в семье. Сегодняшний конкурс также призван служить примером для семей, достойно продолжающих преемственность кропотливого труда, нравственного воспитания, добрых традиций. Все участники этого конкурса-это те, кто преуспел в различных сферах, прославил и почитал династию. Мы надеемся, что они когда - нибудь станут зеркалом общества», - сказала Назгуль Сейткожакызы.

Заявки на участие в конкурсе подали более 60 семей. 10 семей-участников интеллектуального турнира получили путевки на финальный этап и соревновались в творческом конкурсе "Лучшая молодая семья".

В конкурсе приняли участие заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Назгуль Макжанова, председатель Общественного объединения «Жайна Астана» Мухтар Еркетаев, победитель конкурса «Лучшая молодая семья-2023» Гаухар Садуакасова и руководители молодежных организаций.

По решению жюри семья Кошеновых была признана победителем и получила сертификат на 700 тысяч тенге и главный приз. Второе место досталось семье Ендибаевых - 450 тысяч тенге, третье место - семье Саметовых - 350 тысяч тенге. Остальным участникам был вручен денежный приз - по 100 тысяч тенге и благодарственное письмо.

#Астана #конкурс #акимат #семья

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