Кумыс лился рекой

Масштабное мероприятие длилось два дня и было призвано определить лучших производителей национального напитка, победителей разных конкурсных номинаций. Еще одной важной целью мероприятия стала популяризация кумыса как продукта очень полезного для поддержания здоровья человека.

Между тем фестиваль совпал с небывалой жарой, что накрыла в те дни столицу. Как известно, воздух на улице в минувшую субботу был просто обжигающим и столбики термометров цепко держались отметки 35–37 градусов. Не отпустила жара и на следующий день, в воскресенье. Однако BaiQymyz-2026 оказался настолько притягательным для жителей столицы и ее гостей, что на территории ипподрома «Казанат», где он проходил, было не протолкнуться.

…Первое, что ждало пришедшего на фестиваль гостя – это длинные гастрономические ряды. Дымились шашлычные мангалы, казаны с конским, говяжьим, бараньим куырдаком, сырне. На вертеле готовилась цельная туша барашка. Манила аппетитная выпечка, разливался вкусный чай (был спрос, несмот­ря на жару), накладывались разные горячие блюда. Понятно, что в этот день особенно бойко раскупали прохладительные напитки и мороженое. Словом, торговля кипела и столики у палаток не пустовали в течение всего дня.

Все это пиршество происходило на отличном музыкальном фоне – на большой сцене сменяли друг друга звезды эстрады: Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов, Жубаныш Жексен, Лукпан Жолдасов, Sadraddin, Казыбек Курайыш, Газизхан Шекербек. В программу фестиваля было включено много других зрелищных соревнований, в их числе – собачьи бега с участием тазы, стрельба из лука. Кроме этого, мастера-ремесленники продемонстрировали свои изделия, рассказали об особенностях дела, которому себя посвятили. Зрелищная программа ждала любителей конно-спортивных состязаний.

…Впрочем, главное действо фестиваля происходило все-таки чуть поодаль, под огромным шатром, где выставили свою продукцию 59 кумысных хозяйств из всех областей страны, а также зарубежные участники. В общей сложности, они привезли на фес­тиваль поистине огромное количество кумыса, который можно разлить в десятки бочек, а именно 56 тонн – рекордный объем!

Не протолкнуться внутри шат­ра, где рядом со своими торговыми пространствами, уставленными бутылками с кумысом, деревянными чашами-тегешами для напитка и пиалами стоят герои дня – фермеры, чьим делом стало возрождение славы древнего казахского напитка. К ним тянется бесконечная вереница посетителей, которым бесплатно наливается немного кумыса для дегустации. Если он окажется по душе, то есть возможность через QR-код, который находится здесь же, отдать голос за участника конкурса. Тем временем в центре наполненного людьми пространства, на сцене, идет презентация кумысных хозяйств, которую оценивает жюри конкурса.

Стоит сказать, что непосредственно идея проведения BaiQymyz принадлежит художнику и предпринимателю из Астаны Жумажану Калтаеву. В интервью «Казахстанской правде» он рассказал, что до этого у него уже имелся приличный опыт проведения массовых мероприятий, в том числе Наурыза. Однако при этом не покидало желание внести в содержание этих праздников нечто новое, близкое запросам людей.

– Мне всегда хотелось подарить людям незабываемый праздник и сделать их соучастниками дейст­вия. К примеру, в эти минуты идет интерактивное голосование за полюбившийся кумыс. Этот напиток – наша история, культура, бренд, источник силы. Мы хотим сделать казахскую лошадь и кумыс подлинными брендами Казахстана. Вы не задумывались над вопросом: почему казахская лошадь стоит несравнимо меньше, чем арабская? Нам нужно усиленно заниматься селекцией, поднять ее в мире на достойную высоту.

По признанию Жумажана Калтаева, он к числу кумысоделов никогда не относился. Однако полюбил этот напиток всей душой, потому и взялся за организацию фестиваля BaiQymyz.

Знакомство с его участниками началось с представителей одного из безусловных природных брендов страны, несравнимого по разнообразию алтайских трав Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Рауза Сванова, представляющая крестьянское хозяйство «Фархат» рассказала, что ее семья хозяйствует и проживает в Белкарагайском сельском округе района. Подчеркнули, что приехали не ради конкурса и призов, а из патриотических соображений: хочется внести свой вклад в дело популяризации кумыса.

Особенность катонского кумыса в том, что в нем есть все богатство местных трав, которыми питаются лошади. Не зря катонский кумыс является брендом ВКО, знают его и за пределами регио­на. Содержание напитка столь богато, что нет нужды использовать приемы для улучшения его вкуса. В зависимости от сезона он меняется. К примеру, весенний кумыс на первых травах называют тентек қымыз – он бодрит кровь. В летние месяцы, когда есть соч­ный, богатый травостой, идет жазғы қымыз. Осенью, когда поспевают травы, он приобретает желтоватый оттенок, и это сары қымыз.

По словам Раузы Свановой, нынче из-за жесткой засухи, что пришла в их край, пришлось сократить количество дойных кобыл. В семье трое взрослых детей: все они имеют высшее образование. Однако не отдалились от родного дома и помогают управляться с хозяйством.

Несколько лет назад, перед началом пандемии, занялись кумысным делом в хозяйстве «Шокыбай» из Казыгуртского района Туркестанской области. Его руководитель Ерлан Шокыбаев рассказал, что ежедневный надой составляет порядка 100 лит­ров. Отличительная особенность южного кумыса – в его мягкости. Он пьется легко как взрослыми, так и детьми.

Участница BaiQymyz-2026 Бахытгуль Толекеева приехала из Каркаралинского района Карагандинской области. Она рассказала, что ее семья занимается кумысом вот уже десять лет. Одна из особенностей приготовления в том, что через каждый месяц күбі – емкость для взбивания напитка – тщательно вымывается и после этого обрабатывается натуральной сметаной и далее окуривается дымком таволги. Дойка проходит через каждые полтора часа. Особенность каркаралинского кумыса – в его вкусовом богатстве, которое дает местная природа. Кумысный промысел для этой семьи – дело наследст­венное, им занимались мама хозяйки и бабушка.

Своими впечатлениями о BaiQymyz-2026 поделился член жюри фестиваля Сагатбек Медеубеков. По его мнению, в нынешнем году конкурсанты заметно подтянули маркетинг своего товара. Да и качество напитка у всех кумысоделов хорошее. Одним из важных критериев при оценке является его легкость, приятный вкус.

По информации организаторов BaiQymyz-2026, в этом году фестиваль посетили порядка 70 тыс. человек. Эксперты, оценивая продукцию, особое внимание уделяли вкусовым характеристикам, технологии приготовления и сохранению традиций кумысоделия.

Гран-при основного конкурса – автомобиль-внедорожник – достался хозяйству из Бурабайского района Акмолинской области, которым руководит Алия Кабдулина. Первого места и 5 млн тенге удостоились участники из Аккольского района Акмолинской области. Второе место и три миллиона тенге – у представителей Целиноградского района этого же региона. Выиграли третье место и получили приз в один миллион тенге кумысоделы Жанааркинского района области Улытау. Были определены и награждены победители различных номинаций конкурса.