Конкурс на лучший скворечник проводит карагандинский зоопарк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Карагандинский зоопарк к Международному дню птиц организовал конкурс по изготовлению скворечников.

Участвовать в нём могут учащиеся двух возрастных групп: с первого по четвёртый и с пятого по девятый класс включительно.

Работы принимаются в зоопарке по 31 марта.

7 апреля гостей зоологического парка ждёт праздничная программа с участием аниматоров, конкурсы и викторины, спортивные игры.