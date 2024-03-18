Конкурс на лучший скворечник проводит карагандинский зоопарк
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7 апреля гостей зоологического парка ждёт праздничная программа, передает Kazpravda.kz
Карагандинский зоопарк к Международному дню птиц организовал конкурс по изготовлению скворечников.
Участвовать в нём могут учащиеся двух возрастных групп: с первого по четвёртый и с пятого по девятый класс включительно.
Работы принимаются в зоопарке по 31 марта.
7 апреля гостей зоологического парка ждёт праздничная программа с участием аниматоров, конкурсы и викторины, спортивные игры.