Общество
Конкурс на лучшую идею памятника Батырхану Шукенову продлили до конца июня
Учитывая заинтересованность и вовлечённость горожан, объявленный акиматом Нур-Султана конкурс на лучшую эскиз-идею
памятника Батырхану Шукенову, продлится до конца июня, сообщает Kazpravda.kz
.
В столичном акимате отметили, что появились новые эскизы, на которых композитор изображён в разных вариациях.
Предложения по эскизам можно высылать на платформу
Birge
– с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь", также на почту centerofurbanism@gmail.com. Участие могут принять все желающие.
Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке.
Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств, добавили в пресс-службе.