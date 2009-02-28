меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
COVID
USD, 431,41
USD 431,41
RUB, 6,92
RUB 6,92
EUR, 452,94
EUR 452,94
Конкурсы
Конкурсы на 28.02.2009
28 февраля 2009 г. 0:00
Конкурсы на 28.02.2009 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
02:00
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
00:45
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
00:30
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
00:15
Золотая медаль Севинч
01:15
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
00:15
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
00:40
На основе дружбы и доверия
00:00
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
01:45
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
01:30
Один день из жизни Дербисека
01:00
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
01:45
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
01:44
Общество как локомотив перемен
11:34
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
01:40
Это мнение молодежи
00:36
Такой важный капитал
01:51
Ход конем
00:00
Зашкаливающие игрушки
01:51
Хранители истории
01:48
Учитель-языковед – звучит гордо!
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
14 мая 2022 г. 9:16
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
16 мая 2022 г. 12:55
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
13 мая 2022 г. 14:11
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
13 мая 2022 г. 2:06
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
13 мая 2022 г. 11:00
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
13 мая 2022 г. 13:58
Размер МРП увеличен в Казахстане
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
13 мая 2022 г. 8:35
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
13 мая 2022 г. 2:43
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
14 мая 2022 г. 15:58
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
15 мая 2022 г. 11:31
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
13 мая 2022 г. 2:04
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
13 мая 2022 г. 2:48
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]