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Консолидация – залог успеха
Галым Мукашев, общественный деятель, академик МАИН, член Союза журналистов Казахстана

День проведения первого заседания Национального курултая станет историческим для нашей страны.

Создание Президентом данного института – веление времени. Из истории известно, что наши предки для принятия самых важных решений созывали именно курултай. Эта общественная площадка – часть истории и традиций, вспомнить про которые самое время.

На днях Президент подписал указ о соз­дании Национального курултая, а уже сегодня, 16 июня, состоится его первое заседание.

Не случайно первый раз Ұлттық құрылтай пройдет в историческом месте, в Улытау, выделенном в отдельную область, и в тот самый период, когда взят старт на построе­ние Нового Справедливого Казахстана.

Именно сейчас, с принятием на референдуме изменений и поправок в Конституцию, требуется более тщательный, взвешенный подход в проведении политической, экономической, социальной модернизации. По сути, Национальный курултай и есть начало демократии.

В его составе – различные общественные объединения, депутаты, члены общественных советов, активные граждане разных возрастов, представители всех регионов. Национальный курултай – это серьезный инструмент консолидации общества с большой палитрой взглядов и мнений. Члены курултая путем всестороннего обсуждения смогут предложить пути строительства Второй республики, в которой основными ценностями будут справедливость, законность, порядок и единство.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана: «Ұлттық құрылтай (Национальный курылтай) должен сформировать единую институциональную модель общественного диа­лога. Он усилит взаимодействие между властью и народом. Деятельность всех существующих общественных советов будет систематизирована».

Впереди – большая работа: теперь от каждого из нас зависит то, каким будет наше будущее.

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