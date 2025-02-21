Больница не перечисляла пенсионные своим работникам в Жамбылской области

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Такие факты выявила прокуратура Жамбылского района

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Жамбылского района установила, что в период с августа по декабрь 2024 года обязательные пенсионные взносы 700 работников центральной районной больницы на сумму более 118 млн тенге не были перечислены в Единый накопительный пенсионный фонд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Байзакского района в учреждении КГП на ПХВ «Байзак су», где не произведены пенсионные выплаты 141 работника за 2024 год на сумму 5 млн тенге.

Также в пяти государственных учреждениях и 81 субъекте предпринимательства Байзакского района установлены нарушения прав 227 работников.

По актам прокурорского надзора пенсионные взносы 486 работников перечислены, а также виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Прокуратура Жамбылской области продолжает свою работу по защите прав граждан.

#Жамбылская область #защита #Конституционные права

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