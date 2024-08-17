Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
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Этот шаг подчеркивает важность доступности основного закона страны для всех граждан, передает Kazpravda.kz
В Национальной академической библиотеке РК состоялась лекция заместителя председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханова на тему «О верховенстве Конституции и роли конституционного контроля» для сотрудников библиотеки.
В завершение заместитель председателя КС вручил библиотеке первое издание Конституции, напечатанное на шрифте Брайль.
Это событие подчеркивает важность доступности основного закона страны для всех граждан.