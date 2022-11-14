Эксперт-совет

Конституционный суд: по надежным лекалам

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал ряд важных законов, в том числе «О Конституционном суде Республики Казахстан», тем самым продолжив законотворческий цикл в поддержку реформ, за которые казахстанцы проголосовали на июньском референдуме. Событие это состоялось в особой церемониальной обстановке – торжественно и публично, что лишний раз подтверждает значимость законодательных актов, нацеленных на усиление гарантий прав и свобод граждан.

Какую роль новый орган конт­роля за исполнением норм Конституции будет играть в формировании правового поля в государстве и почему его существование важно для любого жителя страны? Об этом мы говорим с Даулетом Байдельдиновым, деканом юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, и Диной Баймахановой, профессором кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби.

– Давайте начнем с главных вопросов: что, кого и от кого защищает Конституционный суд? И почему закон о его полномочиях считается одним из фундаментальных для независимого государства?

Даулет Байдельдинов:

– Действительно, вопрос организации конституционного контроля стоял в числе главных в процессе становления и развития независимости Казахстана. У этого есть ряд причин, и все они подробно описаны.

Во-первых, в условиях экономической и политической не­стабильности, которая возникла при переходе Казахстана к суверенитету, назрела необходимость создания юридических гарантий защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Орган конституционного надзора должен был занять в этой системе одно из центральных мест.

Во-вторых, Конституционный суд должен был стать арбитром, который смог бы решать споры и разногласия между различными ветвями власти. В период образования новых органов представительной, исполнительной и судебной власти эта функция имела особо важное значение.

В-третьих, в этот период формировался большой массив нормативных актов молодого государства, и орган конституционного контроля должен был исполнять роль последней инстанции их проверки на соответствие Основному закону государства, на юридическую грамотность.

Также Конституционный суд становился существенным подспорьем в проводимых во всех сферах реформах, чтобы помогать в создании наиболее благоприятных для них условий.

И наконец, создание этого органа должно было укрепить и в сознании наших граждан, и в сознании международных парт­неров уверенность, что Казах­стан следует демократическим курсом, придерживается общепринятых ценностей.

Дина Баймаханова:

– Чтобы лучше понимать компетенции вновь учрежденного органа конституционного конт­роля, нужно обратиться к истории. Впервые Конституционный суд в нашей стране был учрежден в 1992 году, но в соответствии с новой Конституцией 1995 года произошла реформа, и он уступил место Конституционному совету, то есть функция защиты прав и свобод, гарантированных Основным законом РК, перешла от специализированного судебного органа к квазисудебному.

Полномочия совета в некоторых вопросах были несколько расширены, в некоторых сущест­венно сужены. Но для граждан имел особое значение тот факт, что они уже не могли напрямую обратиться в совет за защитой своих конституционных прав. Эта возможность стала опосредованной.

Конституционный совет действовал более 20 лет и, несомненно, сыграл существенную роль в развитии института конституционного контроля. Но пришло новое время, и оно потребовало перемен. Так, благодаря поправкам в Основной закон страны, принятым после июньского референдума, вместо действовавшего с 1995 года Конституционного совета вновь учрежден Конституционный суд РК.

– Это сегодня мы понимаем, что Конституционный суд – обязательный атрибут демократии. Но образование его в посткоммунистической стране наверняка имело свои сложности. Как это повлияло на практику дальнейшей деятельности этого органа?

Даулет Байдельдинов:

– История становления и развития органа конституционного контроля в Казахстане состоит из нескольких этапов и начинается еще в советское время. В сентябре 1989 года Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию КазССР 1978 года» предусматривал образование Комитета конституционного надзора КазССР. Но он так и не был создан, поскольку грянул развал Союза, и республика обре­ла независимость.

Когда началось правовое оформ­ление суверенного государства, насчет формата органа конституционного контроля высказывались разные мнения, изучался опыт зарубежных стран, особенно Франции, США, Австрии, Германии. Составлявшие в то время парламентское большинство бывшие представители советско-партийной номенклатуры считали правильным предоставить полномочия по конституционному контролю президиуму Верховного совета. Другие предлагали учредить специальный комитет при Верховном совете. Третьи были приверженцами учреждения независимого специализированного органа.

В итоге будущее института конституционного контроля было определено Конституционным законом РК от 16 декабря 1991 года «О государственной независимости Республики Казахстан». В статье 10 закреплялось, что высшим органом судебной защиты Конституции является Конституционный суд Республики Казахстан. Тем самым была определена организационно-правовая форма органа конституционного контроля. Конституционный суд в РК начал свою работу 2 июля 1992 года в составе 11 человек, председателем был избран Мурат Баймаханов, его заместителем Игорь Рогов.

С первых же дней остро встал вопрос о деполитизации и де­идеологизации его деятельности и вообще о допустимости рассмотрения им политических вопросов в рамках закона. Это был важнейший аспект: быть ли Конституционному суду политическим органом и проводить политику, используя юридичес­кую возможность, либо стать деполитизированным органом и реализовать в жизнь основополагающий принцип законности, руководствуясь исключительно Конституцией. Конституционный суд Казахстана занял вторую позицию и впредь строго ее придерживался.

Для обеспечения политического нейтралитета Конституционного суда судьям запрещалось совмещать судейский статус с депутатским мандатом, членством в любой политической партии и ином общественном объединении, преследующем политические цели.

Дина Баймаханова:

– В связи этим приведу воспоминания известного казах­станского ученого-конституционалиста Мурата Бейбитова. Он говорил, что первые месяцы работы Конституционного суда стали периодом жесткого противоборства с депутатами, работавшими по старинке и не желавшими признавать новации нового времени. Поступали предложения об объединении всей судебной системы путем слияния Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, причем полномочия первого предлагалось передать специализированной палате.

Тогда на защиту идеи Конституционного суда встали многие видные ученые, депутаты, общественные деятели. Появилось обращение лидеров 14 политичес­ких партий и республиканских общественных объединений, в котором подчеркивалась значимая роль Конституционного суда в системе правового государства в процессе демократизации страны.

Академик Майдан Сулейменов по этому поводу отмечал, что попытка «ликвидации – это реакция на первые, весьма не­удобные для властей действия Конституционного суда. Это попытка задушить те новые, еще робкие ростки демократии, которые начинают пробиваться в нашей республике».

– С учетом тех функций органа конституционного конт­роля, о которых Вы рассказали, можно понять, что от него многое зависело в истории казах­станского суверенитета. А какие примеры судебных решений наглядно это подтверждают?

Даулет Байдельдинов:

– Конституционный суд часто сталкивался в своей деятельности с политическими вопросами и отказывал в подобных случаях в возбуждении иска. В качестве примера можно вспомнить отказ в возбуждении дела по иску группы депутатов о проверке конституционности действий Верховного совета Республики Казахстан о фальсификации текстов законов. В своем ответе Конституционный суд подчеркнул, что «не намерен ни сейчас, ни впредь заниматься сиюминутной политикой, поиском правых и виновных в «кухонных спорах».

Показательным и важным стало решение суда от 6 марта 1995 года по резонансному иску гражданки Квятковской, которое признало неконституционным ряд актов Центризбиркома, касающихся образования избирательных округов, и определяло результаты выборов в Парламент нарушающими принцип равного избирательного права. На основании вынесенного постановления Главой государства был издан указ о признании нелегитимным Верховного совета РК XIII созыва. Безусловно, это судебное решение стало исторически значимым актом и существенно повлияло на развитие системы государственных органов в стране.

Дина Баймаханова:

– Нужно отметить еще один особый аспект в деятельности Конституционного суда – укреп­ление законности, обеспечение конституционных прав личнос­ти. В качестве примера можно привести дело по проверке конституционности Указа Президента РК от 13 февраля 1992 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению народного хозяйства респуб­лики наличными деньгами», который фактически ограничивал свободное обращение денежных средств. Конституционный суд сделал вывод о его неконституционности на основании того, что он противоречил статье 38 Конституции КазССР, закону «О собственности в Казахской ССР» и был принят с превышением полномочий.

Конституция 1993 года включала положения, позволяющие гражданам и юридическим лицам обжаловать в Конституционном суде «любые решения и действия государственных органов, общественных объединений, должностных и иных лиц, ущемляющие или ограничивающие права граждан». Благодаря этому ряд нормативных актов был признан неконституционным. В их число попало постановление Кабинета министров КазССР от 17 апреля 1991 года «О порядке найма и освобождения руководителя государственного предприятия».

Конституционный суд РК, хоть и действовал менее трех лет, оставил заметный след в истории развития республиканского конституционного конт­роля. Во-первых, он рассмотрел довольно большое количество дел. Во-вторых, решения были приняты по сложным с точки зрения специальных знаний делам благодаря тому, что судейский состав отличался высоким профессионализмом.

Даулет Байдельдинов:

– Я присоединюсь к своей коллеге и добавлю оценку личным качествам членов первого в истории Казахстана Конституционного суда. Это были люди высокой гражданской ответственности, они брались за громкие, очень сложные с точки зрения расстановки политических акцентов дела и, что особенно важно, не боялись принимать конкретные решения, от которых многое зависело в молодом государстве, вплоть до существования дейст­вующих высших органов государства. Такими были дела о декабрьских событиях 1986 года и уже упомянутое дело по иску Татьяны Квятковской в 1995 году.

На мой взгляд, особого признания заслуживают стойкость и мужество, высокие качества профессионала, гражданина, патриота и честного человека председателя Конституционного суда Мурата Баймаханова. Во многом благодаря его принципиальности республиканский орган конституционного конт­роля поднялся на такую высоту и оказал значительное влияние на конституционное строительство в Казахстане. 10 июня 1995 года на международном симпозиуме органов конституционного конт­роля в Варшаве Конституционному суду РК был вручен памятный знак For courage («За мужество»).

– И все-таки почему возникла необходимость в возрождении органа контроля за исполнением положений Конституции образца 1992 года?

Дина Баймаханова:

– В своем мартовском Послании Глава государства сам ответил на этот вопрос, говоря об усилении правозащитных институтов: «Граждане РК лишены возможности напрямую обращаться в Конституционный совет. В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. Экс­перты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона. Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный суд».

Закон, который Президент подписал 5 ноября, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, но большинство статей, посвященных в основном конституционному судопроизводству, вступят в действие с 1 января 2023 года.

Конституционный суд будет призван обеспечить верховенство Конституции Республики Казахстан на всей ее территории. А для укрепления механизма обеспечения и защиты своих прав и свобод к нему смогут обращаться граждане страны. Такую же возможность получат уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор. Последнее положение является новацией конституционно-правового законодательства нашей страны и станет новым импульсом для развития демократичес­ких процессов в стране.

Даулет Байдельдинов:

– По объему полномочий и организационно-правовым формам их осуществления Конституционный суд сможет занять достойное место среди институтов защиты, обеспечения и гарантирования Конституции как инструмент пропагандирования содержания Основного закона страны, повышения правовой культуры ее граж­дан и как один из важнейших элементов механизма защиты прав человека и гражданина в Казахстане.

Подготовила Людмила Макаренко

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