Конституционный суд: по надежным лекалам

Эксперт-совет
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Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Жанибек Алимханулы прокомментировал свой бой
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
Нефтяники Мангистау спасли лебедя застрявшего в солончаке. Видео
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
В Костанае бизнесменов будут наказывать за грязные фасады
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Конституционный закон Республики Казахстан
Стали известны подробности по факту гибели рабочего шахты «Казахстанская»
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Адеми Серикбай впервые в истории казахстанского спорта стала призером Кубка мира по фехтованию
Google теперь способен переводить 1000 языков мира
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
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