​Конструктивный диалог

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках рабочей поездки Н. Ермекбаева в регион состоялась его встреча с акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым. Были обсуж­дены религиозная ситуация в регионе, меры, принимаемые государством по регулированию этой сферы, вопросы поддерж­ки на региональном уровне институтов гражданского общества и оказания содействия в реализации государственной молодежной политики.

На встрече с представителями неправительственных организаций Н. Ермекбаев отметил роль институтов «третьего сектора» в решении социальных проблем общества, призвал их принимать активное участие в работе по профилактике религиозного экстремизма, нацелить проекты на решение актуальных вопросов конкретных социальных групп.

Он также обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость учитывать социальные запросы населения, прозвучавшие в ходе встречи с НПО и отчетных встреч акимов с населением, при формировании бюджетов и особенно тематик лотов госсоцзаказа.

Во время встречи со студенческой молодежью города, проходившей в здании областного филиала партии «Нур Отан», глава ведомства акцентировал внимание на государственной системной поддержке и создании благоприятных условий для развития молодежи, призвал учиться распознавать тактику и способы действий различных деструктивных течений. Для получения религиозных знаний предложил обращаться к имамам мечетей.

В этот же день министр осуществил поездку в Алгинский район, где ознакомился с деятельностью медресе «Актобе». Его также заинтересовала работа информационно-ресурсного центра «Ансар». Он встретился с теологами и имамами мечетей области, отметив необходимость сохранять и укреплять конституционные принципы светскости государства.

По итогам поездки предложено продолжить системную работу на местном уровне по принятию комплексных мер в рамках повышения эффективности реабилитационной работы с утверждением отдельной региональной программы по дерадикализации и реабилитации приверженцев радикальных течений и членов их семей, решить вопросы привлечения квалифицированных теологов в мечети региона.

В рамках работы, проводимой Комитетом по делам религий министерства, с начала 2016 года по Актюбинской области проведено 1 750 мероприятий, охвачено 54 000 человек, в том числе более 1 300 осужденных. Управлению по делам религий и управлению по делам молодежи области министр дал ряд конкретных поручений.

Напомним, сейчас в регио­не по поручению Главы государства продолжается реали­зация проекта «Халықты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету». По сообщению пресс-службы акима области, члены межведомственной группы совмест­но с местными исполнительными органами за 20 дней уже провели 2 тыс. различных мероприятий с охватом 95 тыс. актюбинцев. Консультативную и практическую помощь получили 4 тыс. человек.

В Алгинском, Мугалжарском, Шалкарском и Темирском райо­нах группа посетила семьи 354 инвалидов, 61 из которых оказана необходимая помощь. Погашена задолженность по зарплате перед 46 работниками в размере 3,3 млн тенге.

Продолжается работа по трудо­устройству граждан. В этих целях проведены 3 ярмарки вакансий, которые посетили 467 человек. Трудоустроено 109 граждан. 

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