Консультант торгового дома похитил деньги со счета покупателя в Степногорске

24-го декабря в управление полиции города Степногорск поступило заявление от 66-летнего местного жителя о факте кражи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам мужчины, 20-го декабря он обнаружил пропажу денег после приобретения товара в одном из торговых домов. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге.

Предварительно установлено, что выбрав товар, пенсионер обратился к консультанту магазина за помощью в оформлении покупки в кредит, который в процессе оформления перевел денежные средства, принадлежащие потерпевшему на свой счет.

По данному факту управлением полиции начало досудебное расследование. В полиции предупреждают, что ни в коем случае нельзя предоставлять доступ к своим счетам и приложениям банков незнакомым и малознакомым людям.