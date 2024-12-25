Консультант торгового дома похитил деньги со счета покупателя в Степногорске

24-го декабря в управление полиции города Степногорск поступило заявление от 66-летнего местного жителя о факте кражи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По словам мужчины, 20-го декабря он обнаружил пропажу денег после приобретения товара в одном из торговых домов. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге.
Предварительно установлено, что выбрав товар, пенсионер обратился к консультанту магазина за помощью в оформлении покупки в кредит, который в процессе оформления перевел денежные средства, принадлежащие потерпевшему на свой счет.
По данному факту управлением полиции начало досудебное расследование. В полиции предупреждают, что ни в коем случае нельзя предоставлять доступ к своим счетам и приложениям банков незнакомым и малознакомым людям.
«Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя передавать о себе конфиденциальную информацию посторонним людям», - говорится в публикации.